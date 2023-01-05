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    Провокации продолжаются по сей день и это тревожная ситуация – адвокат Абзал Куспан

    5 Января 2023, 16:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Некая «правозащитная» организация занималась провокациями и это продолжается по сей день. Об этом заявил председатель общественной комиссии «Аманат» Абзал Куспан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас имеется информация о том, как якобы «правозащитная организация» в своих целях использовала женщину, потерявшую мужа, воспитывающую трех детей. Эта организация агитировала и уговаривала эту женщину выйти на митинг. Позже стало известно, что эта «правозащитная организация» купила той женщине авиабилет из Алматы в Астану и обратно, разместила в 4-звездночной гостинице, а для детей, которые остались дома без присмотра мамы, наняла няню. То есть, эта организация создала все условия, чтобы та женщина беззаботно участвовала в митинге», - сказал в Мажилисе председатель общественной комиссии «Аманат».

    То есть, по словам адвоката, провокационные действия проявлялись не только во время январских событий. Это продолжается до сих пор. К примеру, со стороны отдельных общественных институтов, занимающихся защитой прав женщин.

    «Мы считаем, что это тревожная ситуация», - добавил Абзал Куспан.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Происшествия Права человека НПО ЧП-2022 Алматинская трагедия Январские события
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