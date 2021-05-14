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    Проводится работа по повышению туристского потенциала Туркестана - глава Минкультуры

    14 Мая 2021, 14:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве культуры и спорта РК рассказали, как в Туркестане будут развивать туристическую отрасль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Проводится целенаправленная работа и по повышению туристского потенциала Туркестана. В целях развития культурно-познавательного и духовного туризма в Туркестане построены десятки новых объектов, которые будут способствовать увеличению количества туристов в регионе», – сказала в ходе отчетной встречи с населением министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.

    Она напомнила, что в Туркестане 1 сентября 2020 года открыт Международный университет туризма и гостеприимства.

    «Университет призван стать одним из передовых вузов в Центральной Азии в своей сфере. Международным университетом туризма заключены договора, подписаны меморандумы о сотрудничестве между профильными вузами других стран. В феврале 2020 года подписан Меморандум о сотрудничестве между профильными вузами Грузии, который даст большой импульс в двухсторонних отношениях. В целях повышения квалификации и внедрения лучших международных практик в учебный процесс этим летом 50 студентов пройдут обучение и профессиональную практику в лучших туристических центрах Турции. Главная цель – создать все условия для успешного развития Туркестана, как крупного центра регионального туризма в Центральной Азии», – рассказала глава Минкультуры.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Туркестанская область Туризм
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