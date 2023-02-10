Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Проводить Межпарламентский форум ежегодно в одной из стран Центральной Азии предложил спикер Сената

    10 Февраля 2023, 12:38

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев проводить Межпарламентский форум ежегодно в одной из стран Центральной Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Убежден, что Межпарламентский форум может стать эффективной и продуктивной площадкой для системной работы парламентариев. Надеемся, что инициатива не станет разовым мероприятием. Предлагаем проводить Межпарламентский форум ежегодно в одной из стран Центральной Азии. Причем не только в столицах, но и в других городах, имеющих для наших народов сакральное и культурно-историческое значение», - сказал в своем выступлении в ходе первого Межпарламентского форума государств Центральной Азии Маулен Ашимбаев.

    «В этой связи хочу искренне поблагодарить узбекскую сторону и председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилу Камаловну Нарбаеву за готовность провести второй форум в следующем году в Самарканде. Большое Вам спасибо за поддержку этой инициативы», - обратился спикер Сената.

    Также Маулен Ашимбаев проинформировал, что приоритетные направления многостороннего взаимодействия изложены в проекте Туркестанской декларации. Ожидается, что данный документ примут сегодня по итогам форума.

    Вместе с тем, как заявил спикер Сената, важным приоритетом является культурно-гуманитарное сотрудничество, сохранение и продвижение общего культурного и духовного наследия народов Центральной Азии.

    «В январе этого года в Бишкеке состоялся форум казахской и кыргызской интеллигенции, в котором мы с Нурланбек Тургунбековичем приняли участие. Мероприятие было посвящено 95-летию Чингиза Айтматова, великого сына кыргызского народа, творческое наследие которого является бесценным вкладом в мировую культуру и литературу. Айтматов как выдающийся писатель, общественный деятель и дипломат последовательно продвигал идеи центральноазиатского единства. Сегодня у нас появились новые возможности для реализации идей великого писателя. Мы могли бы обсудить проведение подобных встреч интеллигенции в рамках Форума для укрепления культурных и духовных связей между нашими народами», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

    Ранее сообщалось, что в Туркестане проходит первый Межпарламентский форум государств Центральной Азии.

    Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поприветствовал участников Межпарламентского форума.


    Фото: пресс-служба Сената РК

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Центральная Азия Внешняя политика Казахстана Туркестанская область Сенат Туркестан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    Пересмотреть механизм переработки шкур и шерсти призывает депутат
    Спикер Сената встретился с послом Королевства Саудовская Аравия
    Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с 70-летием
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус