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    Провести в Туркестане саммит Тюркского совета предложили в 2023 году

    27 Мая 2022, 07:33

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – Наша цель – превратить тюркский мир в один из важнейших экономических, культурных и гуманитарных регионов XXI века. Об этом сказал вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев в ходе участия на седьмом заседании министров туризма государств-членов Организаций тюркских государств (ОТГ) в Баку, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

    В рамках мероприятия обсуждены вопросы увеличения числа рейсов между странами-членами и странами-наблюдателями ОТГ, определения туристского потенциала Шелкового пути, реализации проектов «Совместный тур по современному Шелковому пути» и «Туристическая столица тюркского мира», сотрудничества в сферах зимнего туризма и т.д.

    В своем выступлении Ержан Еркинбаев особый акцент сделал на развитии туристского потенциала Казахстана в рамках ШОС.

    «В настоящее время международные перелеты из Республики Казахстан выполняются в Турцию, Узбекистан, Кыргызстан и Азербайджан по 21 маршруту с частотой 119 рейсов в неделю», - подчеркнул он.

    По словам вице-министра, в условиях восстановления отрасли туризма необходимо увеличение количества рейсов между Актау и Баку.

    Вице-министр рассказал о гранд-турах, над которыми сейчас работают в профильном ведомстве. Одним из пяти гранд-маршрутов Казахстана является тур «Великий Шелковый путь», который начинается с границы КНР, проходит через казахстанские города Алматы, Тараз, Шымкент, Туркестан и может быть продолжен в Узбекистане.

    Наряду с этим Ержан Еркинбаев предложил провозгласить Туркестан туристской столицей тюркского мира.

    «Издавна Туркестан является землей отцов для всех тюркских народов, благословенным местом и родным очагом. Известно, что наши предки получили здесь духовные знания от великого учителя Ходжи Ахмеда Ясауи и распространили тюрко-исламскую культуру в мире. Когда тюрки направились в Малую Азию, эти ценности помогли сохранить наши корни и стали основой нашего единства. Наша цель – превратить тюркский мир в один из важнейших экономических, культурных и гуманитарных регионов XXI века», - резюмировал он.

    По итогам мероприятия принято решение провести очередное восьмое заседание министров туризма государств-членов Организаций тюркских государств в 2023 году в казахстанском городе Туркестане.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Туркестанская область Туризм Минкультуры Азербайджан Регионы Общество Тюркский мир Туркестан
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