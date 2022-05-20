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    Провести ревизию военных кафедр при вузах предложил глава Минобразования РК

    20 Мая 2022, 17:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Оптимизировать и провести ревизию военных кафедр при вузах предложил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее сообщалось, что ведомство предложило освободить выпускников вузов от трехлетней отработки гранта, если они пройдут воинскую службу. А выпускникам кадетских классов и прошедшим срочную воинскую службы планируют выделить квоту для обучения в вузах.

    Асхат Аймагамбетов пояснил, что еще одной важной инициативой является открытие колледжей в некоторых воинских частях. Для этого будет проведен анализ и принято окончательное решение.

    «Мы предлагаем оптимизировать и провести ревизию военных кафедр при вузах. Нас беспокоит качество их работы и имеющиеся коррупционные риски. Считаем необходимым военные кафедры, которые предоставляют студентам низкие знания и не намерены улучшать качество, закрыть. Также провести переаттестацию всех работников военных кафедр. Принять четкие, прозрачные и честные правила приема для обучения в них. Необходимо также увеличить стоимость госзаказа», - написал Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook.

    Кроме того, министр предлагает предусмотреть квоту при поступлении в вузы военно-технической направленности выпускникам кадетских классов. Он объяснил, что в НПА будет регламентирована работа кадетских классов.

    По сведениям главы Минобразования, в общеобразовательных школах в кадетских классах обучаются более 22 тыс. школьников. Программы обучения, мотивирующие пакеты и другие вопросы будут решены совместно с Минобороны.

    «По предмету «НВТП» (Начальная военная и технологическая подготовка) мы актуализируем учебную программу в сторону получения практико-ориентированных знаний и навыков. Попросили Министерство обороны обеспечить учебные полигоны для проведения пятидневных военно-полевых сборов, которые есть в программе «НВТП». Вдобавок отмечу, что вместе с главой Минобороны мы обсудили корректировки, вносимые в учебные дисциплины, и учебную нагрузку», - заключил А. Аймагамбетов.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Образование Армия МОН
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