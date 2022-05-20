Провести ревизию военных кафедр при вузах предложил глава Минобразования РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Оптимизировать и провести ревизию военных кафедр при вузах предложил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что ведомство предложило освободить выпускников вузов от трехлетней отработки гранта, если они пройдут воинскую службу. А выпускникам кадетских классов и прошедшим срочную воинскую службы планируют выделить квоту для обучения в вузах.

Асхат Аймагамбетов пояснил, что еще одной важной инициативой является открытие колледжей в некоторых воинских частях. Для этого будет проведен анализ и принято окончательное решение.

«Мы предлагаем оптимизировать и провести ревизию военных кафедр при вузах. Нас беспокоит качество их работы и имеющиеся коррупционные риски. Считаем необходимым военные кафедры, которые предоставляют студентам низкие знания и не намерены улучшать качество, закрыть. Также провести переаттестацию всех работников военных кафедр. Принять четкие, прозрачные и честные правила приема для обучения в них. Необходимо также увеличить стоимость госзаказа», - написал Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook.

Кроме того, министр предлагает предусмотреть квоту при поступлении в вузы военно-технической направленности выпускникам кадетских классов. Он объяснил, что в НПА будет регламентирована работа кадетских классов.

По сведениям главы Минобразования, в общеобразовательных школах в кадетских классах обучаются более 22 тыс. школьников. Программы обучения, мотивирующие пакеты и другие вопросы будут решены совместно с Минобороны.

«По предмету «НВТП» (Начальная военная и технологическая подготовка) мы актуализируем учебную программу в сторону получения практико-ориентированных знаний и навыков. Попросили Министерство обороны обеспечить учебные полигоны для проведения пятидневных военно-полевых сборов, которые есть в программе «НВТП». Вдобавок отмечу, что вместе с главой Минобороны мы обсудили корректировки, вносимые в учебные дисциплины, и учебную нагрузку», - заключил А. Аймагамбетов.