Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 477.98 eur/kzt 488.93

    rub/kzt 7.93 cny/kzt 70.82
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Провести аудит старых школ просит министр просвещения РК

    9 Августа 2022 13:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр просвещения Асхат Аймагамбетов сообщил, что в этом году в Казахстане улучшат инфраструктуру 1 003 сельских школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2021 году в малых городах, районных центрах и селах модернизировано 1 015 школ. План выполнен. Проведен капитальный ремонт 806 школ. Приобретено более тысячи предметных кабинетов для 597 школ. Обновлена мебель в 684 школах. Модернизирована столовая 48 школ», - сказал министр в ходе заседания Правительства.

    Асхат Аймагамбетов подчеркнул, что в текущем году данная работа будет продолжена, будет улучшена инфраструктура 1 003 сельских школ.

    «По каждому региону установлены конкретные показатели. Об этом знают акиматы. В рамках реализации данного показателя должны активно работать местные исполнительные органы. В последнее время фиксируются факты создания аварийной ситуации в устаревших, не своевременно отремонтированных школах. Прошу провести соответствующий технический аудит школ, которым уже более 50 лет», - добавил Асхат Аймагамбетов.


    Автор:

    Серик Сабеков

    #Правительство РК #Образование #Асхат Аймагамбетов #Аудит #Минпросвещения РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Планы по строительству новых школ не полностью реализованы в 10 регионах РК
    Школы по новым стандартам начнут строить в Казахстане
    Около 50 школ модернизируют в Карагандинской области
    Более 280 млн тенге выделили на учебники в Петропавловске
    Популярное
    1 Юная казахстанка сотворила сенсацию на международном турнире по теннису
    2 Пьяный водитель задержан в Нур-Султане: за погоней следил весь город
    3 Пять руководителей управлений назначены в Жетысуской области
    4 Дрифт-шоу со стрельбой устроил свадебный кортеж в Жамбылской области
    5 Вертолет подключили к поискам пропавшей пятилетней девочки в Костанайской области