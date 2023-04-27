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    Провести  анализ процесса строительства нации поручил Президент Казахстана

    27 Апреля 2023, 12:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для повышения эффективности государственной политики необходим комплексный анализ. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на ХХХІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Правительству до конца года следует подготовить аналитический доклад с анализом текущего состояния процесса строительства нации с соответствующими актуальными рекомендациями», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Вместе с тем, Президент отметил необходимость уделить особое внимание научным исследованиям по этой проблематике.

    «Безразличное отношение государственных органов к научным рекомендациям, зачастую остающимся без обратной связи, – это, в целом, большая тема для серьезного разговора. Ожидаю от профильных министерств, Академии государственного управления конкретных предложений по повышению качества и практической отдачи от научно-аналитической работы», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее сообщалось, что во Дворце мира и согласия началась ХХХІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана с участием Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана АНК
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