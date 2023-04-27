Провести анализ процесса строительства нации поручил Президент Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для повышения эффективности государственной политики необходим комплексный анализ. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на ХХХІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительству до конца года следует подготовить аналитический доклад с анализом текущего состояния процесса строительства нации с соответствующими актуальными рекомендациями», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Вместе с тем, Президент отметил необходимость уделить особое внимание научным исследованиям по этой проблематике.

«Безразличное отношение государственных органов к научным рекомендациям, зачастую остающимся без обратной связи, – это, в целом, большая тема для серьезного разговора. Ожидаю от профильных министерств, Академии государственного управления конкретных предложений по повышению качества и практической отдачи от научно-аналитической работы», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что во Дворце мира и согласия началась ХХХІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана с участием Президента Касым-Жомарта Токаева.



