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    Проверка нефтесервисных предприятий Жанаозена продолжается - КМГ

    1 Июня 2023, 11:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день специальная рабочая группа продолжает свою деятельность, осуществляет проверку нефтесервисных предприятий, проводит встречи с трудовыми коллективами и профсоюзными организациями города Жанаозена. Об этом сообщается на официальном сайте группы компаний «КазМунайГаз», передает МИА «Казинформ».

    По данным КМГ, в настоящее время близятся к завершению работы по проверке финансово-хозяйственной деятельности АО «Озенмунайгаз», подводятся промежуточные итоги.

    «При этом, на основании обнаруженных несоответствий комиссия проводит дальнейшие проверки по некоторым видам услуг - подземный ремонт скважин, транспортные услуги и др. Кроме того, на предстоящие две недели запланирована инспекция подрядных организаций на предмет соблюдения условий оплаты труда, социальных выплат, техники безопасности с привлечением профильных специалистов», - говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что специальная рабочая группа «КазМунайГаза» ежедневно проводит выезды на предприятия города, встречи с трудовыми коллективами, заслушиваются жалобы и пожелания работников.

    Кроме того, специалисты КМГ проверяют отчетную документацию по линии финансово-хозяйственной деятельности. В Жанаозене специальная рабочая группа АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) провела проверку деятельности «Озенмунайгаза» (ОМГ) и нефтесервисных предприятий города. По итогам проверки в работе компании найдены нарушения. По итогам проверок комиссии компанией «Озенмунайгаз» будут обновляться оборудование водогрейных установок, помещения хозяйственно-бытового комплекса.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    КазМунайГаз Атырауская область Нефть Атырау
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