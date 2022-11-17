Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Проверить использование земельных участков торговыми центрами предлагают в маслихате

    17 Ноября 2022, 19:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Секретарь маслихата Астаны Ерлан Каналимов предложил изъять неиспользуемые земельные участки для уличной торговли у предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Предлагаю создать рабочую группу, в которую войдут: маслихат, все ответственные государственные органы. Надо будет подключить всех правоохранителей. Провести мониторинг всех объектов по программе «1 000 мест – уличная торговля». Там, где не работают нужно полностью расторгнуть договор, изъять участки с вывозом этих киосков, почистить. Еще надо разобраться с торговыми центрами. Кто разрешил на месте парковки ставить киоски? Где люди должны парковаться? Это неправильное, нецелевое использование земельных участков. Половина этих участков – государственная земля, на праве аренды под парковку», – сказал на заседании постоянной комиссии по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства Ерлан Каналимов.

    По его словам, если программа «1 000 мест – уличная торговля» реализуется неэффективно, то ее следует закрыть и принять другую, с хорошо проработанными функциями и механизмами реализации.

    Ранее председатель правления АО «СПК «Astana» Еркегали Алимкулов отметил, что процесс предоставления земельных участков для уличной торговли в аренду предпринимателям занимает до 6 месяцев и внес предложение сократить эти сроки.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Бизнес Общество Маслихат
    Новости по теме
    Популярное
    1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
    2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
    3 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
    4 Казахстанские семьи хотят меньше детей - эксперт
    5 Взрыв котла произошел в сельской школе в Акмолинской области
    Новости партнеров