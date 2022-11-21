Проведение выборов в Казахстане поставили в пример наблюдатели от СНГ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Дмитрий Кобицкий прокомментировал прошедшие выборы Президента Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы знаете, что Межпарламентская ассамблея проводит мониторинг всех избирательных процессов в странах Содружества с 1994 года. И первая страна, в которой был осуществлен мониторинг, как раз был Казахстан. При этом мы констатируем тот факт, что организационно сделано все возможное для того, чтобы все прошло качественно, на очень хорошем уровне», - сказал Дмитрий Кобицкий на брифинге в Центральной избирательной комиссии.

Генсек Совета МПА СНГ заявил, что избирательные комиссии отвечают всем требованиям и международным стандартам, не только принятым в СНГ, но и в мире.

«Стоит как пример вас везде показывать и на вашем примере обучать многие другие страны Содружества. Что касается выбора, сделанного народом Казахстана, я думаю, не на ближайшие семь, а на многие годы будет заложен серьезный фундамент для того, чтобы страна развивалась, страна жила в благополучии», - выразил мнение Дмитрий Кобицкий.

Ранее Центральная избирательная комиссия огласила предварительные итоги прошедших выборов Президента Республики Казахстан.

По последним данным, получили избирательные бюллетени свыше 8 млн человек или 69,44 %. За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 81,31 % избирателей.

20 ноября в 21:00 президентские выборы завершились на территории Казахстана.



