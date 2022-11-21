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    Проведение выборов в Казахстане поставили в пример наблюдатели от СНГ

    21 Ноября 2022, 15:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Дмитрий Кобицкий прокомментировал прошедшие выборы Президента Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вы знаете, что Межпарламентская ассамблея проводит мониторинг всех избирательных процессов в странах Содружества с 1994 года. И первая страна, в которой был осуществлен мониторинг, как раз был Казахстан. При этом мы констатируем тот факт, что организационно сделано все возможное для того, чтобы все прошло качественно, на очень хорошем уровне», - сказал Дмитрий Кобицкий на брифинге в Центральной избирательной комиссии.

    Генсек Совета МПА СНГ заявил, что избирательные комиссии отвечают всем требованиям и международным стандартам, не только принятым в СНГ, но и в мире.

    «Стоит как пример вас везде показывать и на вашем примере обучать многие другие страны Содружества. Что касается выбора, сделанного народом Казахстана, я думаю, не на ближайшие семь, а на многие годы будет заложен серьезный фундамент для того, чтобы страна развивалась, страна жила в благополучии», - выразил мнение Дмитрий Кобицкий.

    Ранее Центральная избирательная комиссия огласила предварительные итоги прошедших выборов Президента Республики Казахстан.

    По последним данным, получили избирательные бюллетени свыше 8 млн человек или 69,44 %. За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 81,31 % избирателей.

    20 ноября в 21:00 президентские выборы завершились на территории Казахстана.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    СНГ Выборы Президентские выборы - 2022
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