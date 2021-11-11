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    Проведение незаконных азартных игр пресекли в Жанаозене

    11 Ноября 2021, 11:39

    ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ – Территориальным департаментом Агентства по Мангистауской области пресечен очередной факт организации незаконного игорного бизнеса в Жанаозене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

    «Житель города К. Коштаев расположил персональные компьютеры под видом лотерейных аппаратов по адресу микрорайон Рахат, улица Н. Тілендиева здание 21/3. В ходе осмотра изъяты компьютеры и телевизоры. На К. Коштаева наложен штраф в размере 1,1 миллиона тенге», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Арендодатели помещений также могут быть привлечены к уголовной ответственности за предоставление помещения для незаконных игр или автоматов по статье 307 УК РК.

    В ведомстве также разъяснили, как можно избежать уголовной ответственности арендодателям.

    1. При сдаче в найм коммерческого помещения обязательно заключайте договор аренды.

    2. Сдавать в аренду помещение или коммерческую площадь только для осуществления разрешенной законом деятельности.

    3. Если вы сдали помещение, а арендополучатель поставил нелегальные игровые автоматы либо организовал подпольное казино – немедленно известите органы по финансовому мониторингу.

    Ранее один из жителей Жанаозена был осужден за организацию незаконного игорного бизнеса.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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