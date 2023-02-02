Провалившегося на Шымбулаке в овраг алматинца спасли полицейские

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинца, провалившегося на Шымбулаке в овраг, спасли полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Около семи часов вечера на «102» позвонил молодой мужчина и сообщил, что, находясь в горах, провалился в овраг и не может самостоятельно оттуда выбраться. Тут же он отправил оператору ЦОУ свое местоположение и уточнил, что на его телефоне остался один процент заряда.

«Первым на тревожное сообщение отреагировал старший лейтенант полиции Ануар Кашибаев. Спустя минуты подоспели мы с коллегой, старшим участковым инспектором Дарханом Сари. Начали поиски. Уже было темно, ориентировались на звуки. В какой-то момент услышали крики о помощи, они доносились снизу. Неподалеку стоял мопед. Мужчина сообщил, что по неосторожности упал в овраг, зацепился за ветки повалившихся ранее елей. Молодой человек был в панике, к этому времени он сильно замерз. Мы спустились к нему, своей одеждой накрыли, чтобы отогреть и с помощью специального снаряжения спасателей упавшего подняли наверх. Далее его для осмотра доставили в больницу», – рассказал подробности спасательной операции участковый инспектор УПП-83 Асхат Рысбеков.

Выяснилось, что пострадавший работает курьером. В тот вечер решил подышать горным воздухом и поднялся в ущелье. Однако эта прогулка едва не закончилась трагедией.

В полиции предупредили о мерах предосторожности и безопасности во время похода в горы.





Фото: polisia.kz



