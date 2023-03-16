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    Протяженность границы между Казахстаном и Узбекистаном удлинилась на 5 километров

    16 Марта 2023, 17:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра иностранных дел Роман Василенко сообщил, что протяженность границы между Казахстаном и Узбекистаном удлинилась на 5 километров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Романа Василенко, на сегодня протяженность границы между двумя странами составляет 2356 км 666 метров, она стала на 5 километров длиннее.

    «При проведении демаркации на протяжении последних 19 лет, было проведено уточнение линии государственной границы на местности с учетом интересов местного населения обеих сторон, с учетом интересов удобства для охраны границы, для пограничной службы Комитета национальной безопасности и с учетом других реалий. На практике это означало, что граница наша стала, можно так сказать, на 5 километров длиннее за счет того, что она стала содержать больше изгибов. Это было сделано для того, чтобы обеспечить максимальное удобство для наших граждан», - сообщил Роман Василенко журналистам после пленарного заседания Сената.

    Он отметил, что при демаркации выяснилось, что на месте изменилось русло реки.

    «Нас с Узбекистаном объединяет две реки - Сырдария и Келес. Меняется русло, меняются наносные островки. Граница традиционно проводится по формату реки. Изменения протяженности границы зависят в итоговом договоре о демаркации границы, которое было подписано 22 декабря прошлого года», - уточнил заместитель министра.

    Ранее сенаторы приняли проект закона Республики Казахстан «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы».

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Центральная Азия Внешняя политика Казахстана Узбекистан Граница
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