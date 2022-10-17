Протокол о выдвижении бывшего чиновника Н. Альтаева кандидатом в президенты признали недействительным

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Суд района «Байконыр» города Астаны признал недействительным протокол заседания РОО «Мұқалмас» о выдвижении Нуржана Альтаева кандидатом в президенты. Об этом сообщила пресс-служба городского суда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Истцы мотивировали свои требования тем, что по итогам собрания РОО 6 октября 2022 года Альтаев и приближенные к нему лица, при содействии других членов РОО сфальсифицировали итог голосования и протокол, намереваясь самовольно подать на регистрацию в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан кандидатуру Альтаева приложив в обоснование видеозапись голосования членов РОО», - говорится в сообщении.

Сообщается, что при проведении общего собрания большинство членов РОО проголосовало «Против» выдвижения Альтаева от имени РОО в качестве кандидата на внеочередных выборах президента Республики Казахстан.

«Согласно п. 33 Устава все решения принимают простым большинством голосов от общего числа присутствующих на общем собрании участников. Пункт 31 Устава гласит, что общее собрание признается правомочным, если в его работе принимают участие представители более половины региональных филиалов (представительств) объединения и общее количество участников собрания составляет не менее 40 человек», - уточнили в информации.

В суде было установлено, что фактически на общем собрании за выдвижение кандидатуры Альтаева проголосовали – шесть человек, против – 11 человек. Кроме того, на общем собрании участвовали и голосовали лица, которые не являются членами РОО и право голоса не имеют.

7 октября в Центральную избирательную комиссию были представлены документы Нуржана Альтаева, выдвинутого от республиканского ОО «Мұқалмас».

Позже он сдал экзамен на знание государственного языка.

Фото:astana.sud.kz



