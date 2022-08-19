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    Проткнувшего голову штырем ребенка спасли акмолинские медики

    19 Августа 2022 15:33

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Опытные врачи многопрофильной областной детской больницы спасли 10-летнего мальчика, вытащив проткнувший его голову штырь. Как оказалось, травму ребенок получил, играя на футбольном поле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Уникальным случаем спасения поделился руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков.

    По словам главы облздрава, после извлечения штыря глаз и мозг мальчика остались целыми, крупные сосуды не повреждены. Профессионально сработала команда в составе челюстно-лицевого хирурга Д. Федорова, ЛОР-врача Г. Жунусовой и нейрохирурга Н. Искакова.

    Как добавил директор многопрофильной областной детской больницы Серикжан Сабыралиев, поступивший к ним 10-летний мальчик играл на футбольной площадке возле дома в городе Щучинске. Во время игры ребенок наткнулся на штырь, торчавший из сетки ограждения. Вытащить самостоятельно его он не смог.

    «Ребенка доставили к нам по линии скорой помощи. Мы уже знали, что его везут, поэтому вся мультидисциплинарная команда, в составе нейрохирурга, лор-врача и челюстно-лицевого хирурга, была на старте и ожидала его. Все это время мальчик находился в сознании. Он тоже настоящий герой», - поделился С. Сабыралиев.

    По словам главврача, на сегодня медики оценивают состояние ребенка как стабильное. Мальчик находится в отделении.

    Как сообщалось ранее, уголовное дело возбуждено по факту получения несовершеннолетним травмы головы на футбольной площадке Щучинска.

    Автор:

    Оксана Матасова

    #Акмолинская область #Происшествия #Здравоохранение #МВД РК
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