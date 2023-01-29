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    Противопаводковые мероприятия начали в Шымкенте

    29 Января 2023, 17:06

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте работа по подготовке к паводку продолжается. Аким Шымкента Мурат Айтенов поручил провести все необходимые меры по безаварийному пропуску паводковых вод, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Otyrar.kz.

    Акиму города доложили о мероприятиях по очистке водопропускных труб от снега и льда на всех каналах.

    «Каналы ночью замерзают, а уже утром сотрудники убирают лед с каналов. На сегодняшний день практически все готовы на случаи паводков. Техника готова, каналы готовы. У нас необычная зима была, снега много и морозы держатся. По прогнозам синоптиков, 4 февраля пойдет сильный ливень, надеемся, что все обойдется. Дежурная бригада будет работать регулярно на самых уязвимых участках», - сказал Мурат Айтенов.

    Руководитель управления охраны окружающей среды и природопользования Шымкента Ержан Жолдасов сообщил, что в водоемах для приема паводковых вод хватает влаги.

    «Ситуация сейчас под контролем, у нас 34 канала, протяженность которых составляет 310 км. Хватает запасов в водоемах для приема паводковых вод», — говорит он.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане создана правительственная комиссия по подготовке к паводкам. До этого министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин раскритиковал подготовку ряда регионов к паводковому периоду. Около 700 тысяч казахстанцев остаются в зоне риска подтопления.

    Фото: otyrar.kz

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Акимат Паводок Шымкент Вода
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