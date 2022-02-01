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    Противодействие религиозному экстремизму в местах лишения свободы обсудили в Сенате

    1 Февраля 2022, 18:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На расширенном заседании Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам депутаты обсудили вопросы противодействия религиозному экстремизму в учреждениях уголовно-исполнительной системы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    По информации уполномоченных органов, на сегодняшний день в учреждениях уголовно-исполнительной системы отбывают наказание более 600 человек, осужденных за преступления экстремистского и террористического характера.

    В своем выступлении председатель Комитета Сената Владимир Волков отметил, что места лишения свободы являются благодатной почвой для распространения экстремисткой идеологии.

    «Отрезанные от общества, имеющие социальную уязвимость, осужденные легко поддаются призывам и влиянию деструктивных и радикальных течений. Ненадлежащие условия содержания и отсутствие занятости также являются катализатором для навязывания экстремистских убеждений», - отметил сенатор.

    В ходе заседания сенаторы заслушали доклад председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД о комплексе мер идеологического, предупредительно-профилактического и воспитательного воздействия, направленные на дерадикализацию, а также формирование иммунитета осужденных к идеологии религиозного экстремизма.

    В свою очередь, депутаты Сената обратили внимание на проблемы инфраструктуры, состояние инженерно-технических средств охраны и досмотра, требующих совершенствования и модернизации.

    Немаловажное значение в вопросах противодействия религиозному экстремизму в исправительных учреждениях, по их мнению, следует уделить улучшению подготовленности персонала к работе с таким контингентом осужденных, взаимодействию с теологами, психологами и уполномоченными органами.

    Участники заседания, среди которых были также представители Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, Комитета по делам религии Министерства информации и общественного развития, областных Департаментов уголовно-исполнительной системы при МВД и члены Клуба молодых экспертов при Сенате обсудили вопросы организации профилактической и реабилитационной работы с приверженцами деструктивной и радикальной религиозной идеологии, а также вопросы обеспечения финансирования для создания надлежащих условий отбывания наказания в исправительных учреждениях.

    По итогам заседания подготовлено заключение, которое будет направлено в Правительство.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Религия Сенат МВД РК Общество
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