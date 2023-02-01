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    Против пенсионной реформы выступают 76 % жителей Франции

    1 Февраля 2023, 07:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотни тысяч людей вышли на улицы Франции: в стране по призыву профсоюзов и левых политических сил 31 января прошла общенациональная забастовка против пенсионной реформы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Тем временем специальная парламентская комиссия в напряженной атмосфере рассматривает представленный правительством проект документа, предусматривающий повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

    В забастовке принимают участие работники транспортной отрасли, предприятий энергосектора, почтальоны, учителя, коммунальные работники, госслужащие. Общественная поддержка протестных действий растет: по данным соцопросов, против реформы выступают уже 76 % жителей Франции.

    К протестному движению также присоединились учащиеся лицеев и университетов.

    Французское правительство настаивает на необходимости проведения реформы. По словам премьер-министра Элизабет Борн, рамки повышения пенсионного — окончательные и «не могут быть предметом переговоров».


    Фото: Thibault Camus/AP

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Франция Мировые новости Пенсия
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