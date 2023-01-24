Протесты во Франции: почему жители страны выступают против пенсионной реформы Макрона

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 1 млн жителей Франции приняли участие в протестах против запланированной правительством пенсионной реформы. 19 января 2023 года забастовки парализовали большую часть общественного транспорта Парижа и значительную часть поездов по всей стране. О том, что вызвало столь сильное возмущение общества за последние 10 лет, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Страна трех революций

Французская Республика – трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов. Территория Франции - 643 801 кв. км. Население страны - 67,8 млн человек. Франция является третьей по размеру в Европе страной и занимает второе место по численности населения.

Фото: buro247.ru

При этом большинство жителей республики проживает на европейском континенте и близлежащих островах в Атлантическом океане, Ла-Манше и Средиземном море, в том числе на острове Корсика. Чуть более 5 млн жителей страны проживает на территориях заморских владений страны – преимущественно острова (Гваделупа, Мартиника, Гвиана, Реюньон, Майотта).

ВВП на душу населения составляет $45,4. По данным wageindicator, реальный прожиточный минимум во Франции составляет чуть более €1200 в месяц.

Самые продолжительные протесты за последние 10 лет

Уже на протяжении месяца во Франции проходят массовые протесты против запланированной правительством пенсионной реформы по поэтапному повышению пенсионного возраста до 64 лет к 2030 году. (Сейчас в стране на пенсию выходят в 62 года – прим. ред.).

Фото: pikabu.ru

Поэтапное повышение его планируется начать с 1 сентября 2023 года и продолжить в течение 7 лет до 2030 года. Жители страны не согласны с тем, что им придется теперь работать дольше, а условия работы у всех разные (ночные смены, тяжелые условия труда, возрастные особенности).

18 января 2023 года сразу несколько профсоюзов объявили о том, что в стране пройдет массовая забастовка против новой пенсионной реформы. В результате 19 января в стране прошли массовые манифестации. По данным местных СМИ, в них приняли участие 1,1 млн человек.

При этом сразу 8 профсоюзов призвали граждан к забастовке, выступив единым фронтом, как и много лет назад, когда пенсионный возраст был повышен с 60 до 62 лет (в 2010 году).

Фото: www.france24.com

Таким образом, 19 января в результате забастовок в столице была парализована транспортная система. Также нарушена работа поездов по всей стране. По информации национального железнодорожного оператора SNCF, работала только одна из пяти линий высокоскоростных поездов, и только каждый десятый местный поезд продолжал движение.

Кроме того, бастующие работники государственного поставщика электроэнергии заявили, что снизили выработку электроэнергии.

Работа учебных заведений тоже была приостановлена. Бастовали и учителя. А местные телеканалы заполняли эфир музыкой и повторами.

Фото: Guillaume Horcajuelo / EPA / ТАСС





22 января в столице Франции Париже стартовал марш против пенсионной системы от площади Бастилии по направлению к площади Нации в 14:00 по местному времени. На этом марше начались беспорядки. Митингующие сжигали мусорные баки и взрывали петарды. Некоторые громили витрины банков и банкоматы, а также ломали светофоры. Несколько манифестантов взорвали петарды и кинули в полицейских стеклянные бутылки.

По данным французской полиции на демонстрации вышло 80 тысяч человек, тогда как по данным профсоюзов – 400 тысяч человек. Несколько человек были задержаны.

Почему пенсионная реформа вызвала возмущение у французов

По мнению экспертов, во Франции действует одна из самых сложных систем пенсионного страхования. Она состоит из 40 базовых и дополнительных режимов, а также единого универсального (в 90-х годах было 100 режимов).

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Система пенсионных отчислений многоярусная. Для получения того или иного размера пенсии по достижении определенного возраста, работники накапливают баллы в течение всей своей трудовой жизни.

При этом обязательного накопительного пенсионного фонда в стране не существует. Есть фонд капитализации, где каждый отчисляет ежемесячно столько, сколько посчитает необходимым. Есть также и солидарная составляющая, где выплаты производятся из отчислений работающих сограждан.

Для лиц свободных профессий, ремесленников и мелких предпринимателей ежемесячные выплаты в пенсионный фонд составляют 16,35%. Большинство наемных работников платят столько же, но половину за них отчисляет работодатель.

Фото: frenchparis.ru

Также есть отдельные категории работников, для которых пенсионный возраст значительно ниже. Например, для шахтеров - 55 лет. Или 50 в случае, если 20 из них отработаны непосредственно под землей.

К слову, Франция имеет один из самых низких уровней занятости в возрастной группе 15-64 лет.

По последним данным (2020 года), люди в возрасте от 15 до 64 лет (работоспособное население) составляет 61,6% (более 41 млн человек). А население старше 65 лет составляет 20,8% (более 14 млн человек).

Фото:AP

Действующая пенсионная система, где деньги, которые государство выплачивает пенсионерам, зарабатывает молодежь, была введена в конце XIX века германским канцлером Отто фон Бисмарком. И работала она эффективно, пока граждане умирали в относительно молодом возрасте, а рождаемость была на высоком уровне. Молодых трудоустраивали, чтобы обеспечить необходимый уровень пенсионных отчислений.

Однако с тех пор продолжительность жизни в стране значительно выросла (до 85 лет), а рождаемость снизилась. И уже нет стольких людей для поддержания необходимого уровня пенсионных отчислений.

Еще в 2000-е годы европейские аналитики прогнозировали, что система пенсионных выплат по выслуге лет недосчитается $35 млрд к 2010 году, поскольку на каждого пенсионера будет приходиться 1,5 работающих. Поэтому тогда пенсионный возраст был увеличен с 60 до 62 лет.

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«Зачем работать дольше, чтобы получать меньше?»

В этот раз экономисты правительства Франции объясняют необходимость реформы тем, что сейчас люди все чаще меняют место работы, меняют профессию или работают одновременно в разных областях, переходят с работы на учебу и обратно. Карьера стала более подвижной, прерываемой. Поэтому действующая система, которая была рассчитана на людей, которые сохраняют тот же статус, ту же работу на протяжении всей своей карьеры больше не подходит.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января 2023 года объяснила, что целью преобразований является обеспечение более сбалансированной пенсионной системы к 2030 году, поскольку по прогнозам правительства нехватка средств в пенсионном фонде к тому времени может составить около €20 млрд. А позволить имеющимся дефицитам и дальше разрастаться было бы «безответственно».

Параллельно с повышением пенсионного возраста планируется увеличить минимальный срок взносов работника в пенсионный фонд до 43 лет (это более быстрые темпы, чем планировалось до этого времени). При этом объем минимальной пенсии вырастет до €1200 в месяц.

Фото: frenchparis.ru

И хотя с тех пор Премьер-министр объявила, что исключение из универсальной пенсионной системы будет сделано для целого ряда профессиональных категорий - пожарных, полицейских, моряков, пилотов, авиадиспетчеров, - забастовщики продолжают требовать полного отказа от так называемого «расчетного возраста» для получения полной пенсии.

По замыслу правительства, те, кто уйдет на заслуженный отдых в 62 года, будут получать сокращенную, а не полную пенсию, пока не достигнут 64 лет. Это делается с целью побудить их работать дольше. А экономисты говорят, что таким образом власти хотят заложить финансовую базу для грядущих перемен. Ведь новая система начнет работать лишь после 2035 года для тех, кто родился после 1975-го, поэтому правительство пытается принять некоторые меры, чтобы сэкономить деньги для ее внедрения.

Именно поэтому пенсионная реформа столкнулась с сильной критикой профсоюзов, которые считают, что реформа несправедлива и, более того, асоциальна. Они заявили, что эта борьба станет самой важной борьбой за права рабочих.

Фото:EPA/Vostock photo

По данным зарубежных СМИ, митингующие планируют провести очередную общенациональную забастовку 31 января.

К слову, в Германии и Италии возраст выхода на пенсию составляет 67 лет, а в Испании и Англии - 65.

Пенсионная реформа была озвучена президентом страны Эммануэлем Макроном в предвыборной программе. Он уже пытался упростить французскую пенсионную систему и повысить возраст выхода на пенсию в 2019 году. Это привело к самой продолжительной волне протестов со времен студенческих волнений 1968 года, затем проект был заморожен на фоне начавшейся пандемии коронавируса.

Законопроект по пенсионной реформе еще предстоит принять в парламенте (пока проект закона планируется внести в сенат страны 17 февраля текущего года – прим. ред.), где у Эммануэля Макрона нет абсолютного большинства, однако президент страны надеется заручиться поддержкой политических элит.

Фото:EPA/Vostock photo

Если пенсионная реформа не получит большинства в парламенте, Премьер-министр может воспользоваться параграфом 49.3 конституции, позволяющим принять закон без голосования в случае, если правительству не будет потом вынесен вотум недоверия.

Главное фото: pikabu.ru



