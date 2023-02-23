Протесты в Молдове: причины и перспективы

КИШИНЕВ. КАЗИНФОРМ. - В конце прошлой недели в столице Молдовы прошел многотысячный митинг, где протестующие потребовали отставки правительства. Подробности о том, что происходит в Молдове и почему в стране высокий градус противостояния, читайте в материале собственного корреспондента МИА «Казинформ».

Экономические вызовы для молдавской экономики

Основными причинами протестных настроений зарубежные обозреватели видят в сложной экономической ситуации и разных геополитических ориентирах главных политических сил Молдовы. Фрагментация молдавского общества особо проявляется в связи с непосредственной близостью республики к зоне конфликта в Украине.

Всемирный банк считает, что несмотря на хорошие экономические показатели за последние два десятилетия, Молдова остается одной из беднейших стран Европы.

Фото:politnavigator.net

Модель роста молдавской экономики, основанная на потреблении за счет денежных переводов, обеспечила темпы роста и сокращение бедности, но она показала свою неустойчивость до недавней серии кризисов.

Сокращение денежных переводов из-за рубежа в сочетании со старением населения, привело к низкому росту производительности, считают во Всемирном банке. При этом значительная часть малообеспеченного населения стала зависеть от пенсий и социальной помощи государства.

Пандемия COVID-19, энергетический кризис, связанный с сокращением российских поставок газа, приток беженцев из Украины, продемонстрировали слабые места экономики Молдовы.

Фото:politnavigator.net

Небольшая экономика также стала уязвимой из-за отсутствия выходов к морю, нарушением торговых связей как с Украиной, так и с Россией. Приток беженцев в Молдову привел к дополнительным бюджетным расходам, выжимая ресурсы из долгосрочных приоритетов развития. Большая волна беженцев также создала сложные социально-экономические условия в среднесрочной перспективе, особенно если многие мигранты остануться, но не смогут найти работу.

По данным ООН, сотни тысяч граждан Украины вынужденно прибыли в Молдову.

«Кто-то остался там надолго, для других она стала страной транзита. Но, так или иначе, наплыв беженцев стал для Молдовы огромной нагрузкой. Международная организация по миграции (МОМ) помогает властям справиться с этой беспрецедентной ситуацией» - говорится в сообщении ООН.

Всего около 800 тысяч человек прибыли в Молдову из Украины. Около 10 процентов из них решили там остаться. Многие из тех, кто остался, родом из таких городов, как Одесса, которая находится всего в 40 километрах от границы. У этих людей есть семьи и друзья в Молдове, а некоторые просто хотят жить рядом с родиной.

Фото В.Лакен/Lensman.eu

Зависимость Молдовы от импорта продовольствия и энергии сделала страну уязвимой перед перебоями внешних поставок. Кроме того, Молдова по-прежнему сильно зависит от природного газа, импортируемого из России, в том числе для удовлетворения своих энергетических потребностей.

Российское издание «Ведомости» пишет, что с ноября 2021 года по сентябрь 2022 года цены на газ в Молдове выросли в пять раз. Например, в сентябре 2022 года тариф был привязан уже к цене $899 за 1000 куб. м., тогда как в августе 2022 года республика уже импортировала газ по $1458 за 1000 куб. м.

Кроме того, с 1 октября 2022 года «Газпром» на 30% сократил суточный объем подачи газа Молдаве – до 5,7 млн куб. м при потребностях республики в 8,06 млн куб. м.

Фото: newsmaker.md

Учитывая резкое повышение цен на «голубое топливо», в Молдове перешли на экономию газа. В декабре 2022 года, по данным «Молдовагаз», удалось сократить потребление российского газа на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Республика перешла на режим экономии газа, были увеличены закупки мазута и дров.

Сбои в импорте еще больше усилят ценовое давление, что в свою очередь, подорвет конкурентоспособность местных компаний и доходы домохозяйств, особенно бедных слоев населения.

Рекордный уровень инфляции

Национальное бюро статистики Молдовы сообщило, что по итогам 2022 года инфляция достигла рекордных за всю историю республики 30,24%. Цены на продовольствие выросли на 31,8%, на уголь в 2,1 раза, на электричество в 2,7 раза.

Фото: ostrovrusa.ru

Аналитики считают, что именно сложная ситуация в молдавской экономике вызвала отставку правительства премьер-министра Натальи Гаврилицы в феврале текущего года.

«Если бы у правительства было дома в Молдове столько же поддержки, сколько в ЕС, в Брюсселе, мы бы добились гораздо большего», - сказала Наталья Гаврилица.

Президент Молдовы Майя Санду предложила кандидатуру на пост главы кабинета человека из своего ближайшего окружения - Дорина Речана. С 2012 до 2015 годы он возглавлял МВД Молдовы. В феврале 2022 года был назначен советником президента в области обороны и национальной безопасности и секретарем Высшего совета безопасности.

Выдвижение его кандидатуры не стало сюрпризом для молдавских и международных политологов, передает британское BBC. Дорин Речан всецело поддерживает курс Майи Санду на сближение с Западом, вхождение в состав ЕС и партнерство с НАТО.

Внешний курс Молдовы

Граница Молдовы с Украиной и с Европейским союзом (Румынией) влияет на значимость республики в геополитической борьбе внешних игроков за влияния в регионе.

С 24 декабря 2020 года президентом Молдовы является Майя Санду, лидер партии «Действия и солидарности». Во втором туре претендент Майя Санду одержала победу над действующим тогда президентом Игорем Додоном. По данным Центральной избирательной комиссии, Майя Санду победила с результатом 57,7 % голосов, против 42,2 % у Игоря Додона, что сделало её первой женщиной-президентом в истории независимой Молдовы.

Фото:© Sputnik / Родион Прока

При этом внутри страны разрыв между кандидатами составил около 3% в пользу Майи Санду. Значительное влияние на результат оказал подсчёт голосов на участках для голосования за рубежом. Поэтому ряд обозревателей считает, что внутри молдавского общества присутствуют разные взгляды на внешний курс республики.

Собравшийся в минувшее воскресенье многотысячный митинг в Молдове показал, что часть общества возможно выступает за необходимость решения социально-экономических проблем. Протестующие требовали от правительства полностью оплатить коммунальные счета граждан с декабря 2022 года по февраль 2023 года, то есть фактически за 3 месяца зимы.

Радио Молдовы передает, что антиправительственная акция была организована местным политическим объединением «Движение для народа», в состав которого входит партия «Шор».

Помимо требований по оплате коммунальных счетов, участники акции скандировали лозунги: «Долой правительство», «Долой диктатуру». Депутат от партии «Шор» Марина Таубер заявила, что участники политических движений «сильны, едины, сплочены и готовы добиться победы».

В самом правительстве Молдовы, по данным национального радио, протест не комментировали.

Фото:radiomoldova.md

«Власти уважают право граждан на протест, свободу мирных собраний и ассоциаций», - заявил Радио Молдовы официальный представитель правительства Даниел Водэ.

«Премьер-министр страны проинформирован о происходящем, а коллеги из МВД уже заявили, что милиция будет обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан», - добавил представитель правительства.

Международная деловая газета «Financial Times» пишет, что официальные лица стран Запада выразили обеспокоенность по поводу возможности свержения правительства Молдовы.

По данным издания, нынешний протест был мирным и менее масштабным, чем предыдущие демонстрации, состоявшиеся осенью 2022 года. Однако многотысячный митинг прошел на фоне усиления политической напряженности в Молдове.

Известно, что правящая партия страны «Действие и солидарность» придерживается прозападного курса во внешней политике, не скрывая окончательной цели - добиться вхождения в Европейский союз.

На этом фоне протесты в городе Кишиневе, по данным «Financial times», были организованы партией «Шор», которая выступает за усиление интеграционных связей с Россией. Лидером партии является Илан Шор, молдавский бизнесмен и политик.

Фото:© Sputnik / Osmatesco

Один из пожилых людей, присутствовавший на многотысячной демонстрации в Кишиневе, настаивал на том, что хотел только улучшить свое финансовое положение и не имел никакого желания помогать другим странам повлиять на внутреннюю ситуацию в стране: «Я люблю Молдову, но я хочу другое правительство, которое помогало бы мне платить за электричество».

Учитель физики, вышедший на пенсию Константин Чебан сказал, что разделяет опасения по поводу резкого роста счетов за электроэнергию, но остался в стороне от акции протеста из-за ее спонсорства со стороны лидера партии «Шор».

Тем временем, на антиправительственном протесте 19 февраля, была принята резолюция, согласно которой правительству отводится семидневный срок для ответа на требование граждан о полной оплате счетов за холодный период года.

Фото:© Sputnik / Osmatesco



Перед первой в истории Молдовы президентом-женщиной фактически стоит серьёзный вызов – разговоры о якобы возможном свержении власти не добавляют стране устойчивости, а ситуация в экономике всё сильнее подталкивает жителей страны на массовые протесты.

Главное фото: Sputnik / Osmatesco

