Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Проработать вопрос реконструкции частных тепловых сетей поручил Алихан Смаилов

    11 Апреля 2023, 11:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На основании заявок регионов сформирован пул из 47 проектов по замене сетей теплоснабжения на сумму 69 млрд тенге. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казифнорм».

    «Во-первых, необходимо усилить законодательно деятельность энергонадзора, который получит право проведения внеплановых проверок. Во-вторых, также государство получит законодательное право изъятия энергообъектов из собственности в случае их ненадлежащего содержания, которое несет угрозу деятельности систем жизнеобеспечения. В-третьих, Правительством, акиматами и собственниками в приоритетном порядке будет обеспечено финансирование соответствующих проектов ремонта и реконструкции энергетической инфраструктуры», - сказал Алихан Смаилов.

    Глава Кабмина также отметил, что на основании заявок регионов сформирован пул из 47 проектов по замене сетей теплоснабжения на сумму 69 млрд тенге.

    «Важно данную работу провести качественно и своевременно. При этом, хочу обратить внимание, 2 тысяч км тепловых сетей с износом порядка 77% находятся в частной собственности. Необходимо ужесточить контроль за состоянием данных сетей, за обязательным проведением ремонтных работ. Надо повысить ответственность владельцев энергообъектов, предусмотреть это в договорах об оказании услуг. Исполнение должно стать не рекомендательным, а строго обязательным. Следует проработать вопрос реконструкции частных тепловых сетей путем бюджетного кредитования», - добавил Алихан Смаилов.

    По его словам, возврат средств будет осуществляться в рамках «Тариф в обмен на инвестиции».

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Отопительный сезон
    Новости по теме
    Новости по теме
    К 2025 году уровень окладов работников культуры должен увеличиться в два раза - Алихан Смаилов
    Как осуществить переход к реальной рыночной экономике в Казахстане
    Алихан Смаилов поручил проработать механизм реализации топлива с применением цифровых решений
    Как будут решать проблемы отопления в Степногорске
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    3 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    4 Какой будет погода в период посевной в СКО
    5 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и еще трех городах Казахстана
    Новости партнеров