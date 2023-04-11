Проработать вопрос реконструкции частных тепловых сетей поручил Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На основании заявок регионов сформирован пул из 47 проектов по замене сетей теплоснабжения на сумму 69 млрд тенге. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казифнорм».

«Во-первых, необходимо усилить законодательно деятельность энергонадзора, который получит право проведения внеплановых проверок. Во-вторых, также государство получит законодательное право изъятия энергообъектов из собственности в случае их ненадлежащего содержания, которое несет угрозу деятельности систем жизнеобеспечения. В-третьих, Правительством, акиматами и собственниками в приоритетном порядке будет обеспечено финансирование соответствующих проектов ремонта и реконструкции энергетической инфраструктуры», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина также отметил, что на основании заявок регионов сформирован пул из 47 проектов по замене сетей теплоснабжения на сумму 69 млрд тенге.

«Важно данную работу провести качественно и своевременно. При этом, хочу обратить внимание, 2 тысяч км тепловых сетей с износом порядка 77% находятся в частной собственности. Необходимо ужесточить контроль за состоянием данных сетей, за обязательным проведением ремонтных работ. Надо повысить ответственность владельцев энергообъектов, предусмотреть это в договорах об оказании услуг. Исполнение должно стать не рекомендательным, а строго обязательным. Следует проработать вопрос реконструкции частных тепловых сетей путем бюджетного кредитования», - добавил Алихан Смаилов.

По его словам, возврат средств будет осуществляться в рамках «Тариф в обмен на инвестиции».



