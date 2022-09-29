Проработать механизм практической реализации проекта «Нацфонд-детям» поручил глава Минфина

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев провел совещание по некоторым вопросам социально-экономического развития страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В совещании участвовали представители министерств финансов, науки и высшего образования, индустрии и инфраструктурного развития, национальной экономики, представители Счетного комитета по контролю исполнения республиканского бюджета, Агентства по стратегическому планированию и реформам, АО «Самрук-Казына», АО «НК «Қазақстан темір жолы», АО «Институт экономических исследований».

В ходе совещания участниками был рассмотрен ряд поручений Главы государства, в частности, ход разработки методики анализа социально-экономического эффекта государственных расходов и запуска проекта «Нацфонд – детям».

Е. Жамаубаев поручил продолжить работу по проведению анализа социально-экономического эффекта государственных расходов и детально проработать механизм практической реализации проекта «Нацфонд – детям».





Фото : gov.kz











