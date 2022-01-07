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    Прорабатывается алгоритм возврата казахстанских туристов из-за рубежа - Минкультуры

    7 Января 2022, 21:12

    Министерство культуры и спорта РК сообщает о ситуации в сферах культуры,спорта и туризма в условиях чрезвычайного положения в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

    В ведомстве напомнили, что во время чрезвычайного положения в стране отменяются спортивно-массовые, учебно-тренировочные сборы, тренировки, культурно-массовые мероприятия и работа творческих кружков.

    Процедура возврата или замены билетов будет осуществляться по месту проведения по окончании чрезвычайного положения в стране.

    При этом в настоящее время продолжают работать в штатном режиме все объекты в сферах туризма и предоставления услуг, в том числе места размещения, туристские базы, санаторно-курортные объекты, зоны отдыха, за исключением объектов активного зимнего отдыха в отдельных регионах.

    Вместе с тем, возврат средств или перенос на более благоприятный период ранее оплаченного отдыха (путевки, туры) будет осуществляться в рамках действующего законодательства по окончании чрезвычайного положения в стране.

    В настоящее время на зарубежных курортах находятся 7636 казахстанских туристов. В связи с введенным чрезвычайным положением в стране, прорабатывается алгоритм возврата туристов из-за рубежа.

    По всем вопросам касательно возврата туристов в Казахстан можно обращаться по номеру телефона +7 701 534 05 80 (Администратор системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма – КФ «Туристік Қамқор»).

    Автор:

    Туризм Культура Минкультуры ЧП-2022
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