Пропускная способность пунктов пропуска на границе с КНР увеличена на 40%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитетом госдоходов МФ РК совместно с НПП РК «Атамекен» и другими госорганами в рамках поручения Премьер-Министра Смаилова А.А. приняты меры по увеличению пропускной способности пункта пропуска «Нұр Жолы», в результате чего пропуск грузов из Китая в Казахстан вырос на 40%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД.

В комитете отметили, что возврат к «бесшовному» перемещению через границу, как это было до пандемии, требует своего восстановительного процесса.

Как оказалось, большинство перевозчиков и водителей в РК на сегодня не имеют виз для въезда в КНР. Этим пользуется определенный круг водителей-перегонщиков в приграничном районе (40-50 человек), которые имеют визы и просят за свои услуги завышенную плату.

Для решения проблемы госорганы РК прорабатывают с китайской стороной вопрос увеличения количества выдаваемых перевозчикам виз.

Другой аспект – более половины перевозчиков не имеет карточек допуска для осуществления международных перевозок (10868 из 21023 АТС зарегистрированных в очереди), которые необходимы для получения иностранных бланков разрешений (КНР).

14 марта госорганы объявили 500 автофур для выезда в Китай, но фактически выехало только 183. Остальные машины стояли перед пунктом пропуска и не заезжали, ожидая получения разрешительных документов.

Комитет госдоходов совместно с НПП РК «Атамекен» информирует, что для сохранения очереди перевозчикам необходимо оформить разрешительный документ на осуществление международной перевозки. Автотранспорт без наличия такого документа планируется исключать из очереди.

Проводится дальнейшая работа по внедрению системы электронной очереди CarGoRuqsat на платформе qoldau.kz АО «Информационно-учетный центр» Минфина. На сегодня в системе зарегистрировано более 12 тысяч пользователей, произведено 44 тысячи операций по бронированию. Системы электронной очереди CarGoRuqsat имеет 15 интеграций с системами других госорганов, обеспечивает прозрачность процесса перемещения через границу. Пресечены многочисленные факты «забивания» очереди и других различных манипуляций. Для оперативного рассмотрения возникающих проблемных вопросов имеется телеграмм-канал CarGoRuqsat.

Некоторые недобросовестные перевозчики ранее бронировали очередь «про запас», не имея всех необходимых документов, и не давали возможности другим добропорядочным перевозчикам регистрироваться в очереди.

Другая категория водителей встает в очередь и, по мере приближения к дате пересечения, начинает поиск контрактов и грузов на поставку. Поднимают стоимость перевозок. Эти суммы в итоге ложатся бременем на конечного потребителя. Благодаря интеграциям и сверке с госорганами постоянно проводится мониторинг таких недобросовестных перевозчиков с последующей их блокировкой. В случаях выявления незаконной продажи очереди, материалы будут незамедлительно передаваться в правоохранительные органы.

НПП РК «Атамекен» рекомендует перевозчикам и участникам внешнеэкономической деятельности своевременно оформлять необходимые документы для въезда в КНР, бронирования очереди и прибытия на границу.

Сформирована мониторинговая группа из числа представителей госорганов и НПП РК «Атамекен» по увеличению пропускной способности, урегулированию проблемных вопросов на границе и проведению разъяснительной работы. Совместная работа по обеспечению прозрачности прохождения границы будет продолжена.



