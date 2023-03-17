Пропуск грузов из Китая в Казахстан вырос в три раза – КГД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан проводит комплекс мер по увеличению экспортно-импортных операций на пункте пропуска «Нұр Жолы» на границе с Китаем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«13 марта, в понедельник, состоялось совещание под руководством Премьер-Министра А.Смаилова об увеличении пропускной способности пунктов пропуска на границе с Китаем. Комитетом госдоходов, Пограничной службой совместно с НПП РК «Атамекен» и другими госорганами проведен комплекс мер по увеличению экспортно-импортных операций на пункте пропуска «Нұр Жолы», - сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

По данным ведомства, увеличено время работы пункта пропуска, оказывается визовая поддержка перевозчикам и водителям Казахстана, улучшается функционал системы электронной очереди. Акиматом региона и местными правоохранительными органами оказывается поддержка по обеспечению правопорядка. НПП РК «Атамекен» проводит разъяснительную работу с перевозчиками и участниками внешнеэкономической деятельности о необходимости соблюдения всех законодательных требований для въезда в КНР.

«В результате проводимой работы с 14 по 17 марта пропуск грузов из Китая в Казахстан вырос в три раза и составил более 500 машин в сутки. Выезд из Казахстана в Китай увеличился в два раза и достиг в среднем 200 транспортных средств в сутки», - уточнили в КГД.

Работа по увеличению товарооборота и пропускной способности пунктов пропуска на границе с Китаем будет продолжена.

Как сообщалось, Алихан Смаилов поручил оперативно устранить барьеры для провоза грузов из Китая.



