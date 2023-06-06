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    Прописаться по месту жительства теперь можно через мобильное приложение

    6 Июня 2023, 10:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сервис позволяет собственнику жилья зарегистрировать себя и членов семьи (детей старше 14 лет) в своей квартире, а также других людей, проживающих вместе. Кроме того, собственник может выписать самостоятельно из своего жилья тех, кто уже не проживает у него. Если же вы не собственник жилища, и хотите прописаться у кого-то, то сервис сам запросит согласие собственника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Совместно с комитетом миграционной службы МВД, Министерством юстиции и МЦРИАП Kaspi.kz запустил новый сервис. Теперь оформить временную или постоянную прописку можно в мобильном приложении банка.

    «Мы продолжаем добавлять новые сервисы приложении Kaspi.kz. Вы можете переоформить автомобиль, получить справки из государственных учреждений, оформить детские пособия, зарегистрироваться по месту жительства и быстро решить много других задач. Мы благодарны МВД, Министерствам юстиции и цифровизации, а также другим государственным органам за возможность совместно работать и делать государственные услуги еще более удобными и доступными для всех казахстанцев», – прокомментировал глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.

    МВД же продолжает работу по цифровизации полицейской деятельности, осуществляемой по поручению Главы государства.

    «Мобильные приложения просты и понятны, а их использование исключает прямой контакт услугополучателей с сотрудниками. Поэтому в рамках дебюрократизации полицейской деятельности МВД особое внимание обращает на смартфонизацию госуслуг, оказываемых населению. Наиболее востребованные госуслуги уже доступны онлайн. Теперь гражданам нет необходимости посещать ЦОНы и полицейские учреждения, оставлять заявления и договора, ждать определенное время», – отметил председатель комитета миграционной службы МВД РК Аслан Аталыков.

    Как отметили в МЦРИАП, популярность услуг в мобильных приложениях банков второго уровня растет ежегодно. К примеру, за прошлый год свыше миллиона услуг были получены через внешние платформы.

    При оформлении прописки достаточно ввести ИИН, а ФИО и адреса появятся автоматически. Пользоваться сервисом безопасно. При оформлении прописки необходимо пройти фотоверификацию. Это гарантирует, что никто, кроме вас, не сможет воспользоваться этим сервисом от вашего имени.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Банки МВД РК МЦРИАП
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