Пропавшую в непогоду жительницу Экибастуза нашли мертвой в снегу

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Труп женщины, пропавшей в степи при поиске скота, найден в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

16 апреля жители села Бескауга выехали на своей автомашине марки ВАЗ-2104 в степной массив на поиски пропавшего скота КРС. Около 19:00 часов супруг вернулся к машине и стал ждать супругу. Не дождавшись ее, мужчина обратился с полицию. Стоит отметить, что накануне в селе была сильная метель, и практически нулевая видимость.

Полицией проведены оперативно - розыскные мероприятия. Для проведения поисково-спасательных работ задействованы три единицы техники. Четыре поисковые группы, в числе которых личный состав УП г.Экибастуза, сотрудники МЧС, волонтеры и местные жители. Поиски велись в степном массиве близлежащих населенных пунктов. Ориентировки разосланы во все городские и районные отделы полиции.

19 апреля около 17:20 часов недалеко от крестьянского хозяйства «Турсын» в снегу обнаружен труп 34-летней жительницы города Экибастуза, пропавшей без вести 16 апреля, без признаков насильственной смерти.

На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Назначена судебно-медицинская экспертиза.



