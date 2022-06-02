Пропавшую девушку нашли убитой в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Без вести пропавшую 17-летнюю девушку убили, а ее тело сожгли в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Девушка 2005 года рождения пропала 24 мая этого года. В полицию с заявлением ее мать обратилась 27 мая. Далее созданная следственно-оперативная группа установила круг лиц, возможно, причастных к ее исчезновению. Это – граждане К. 1992 года рождения и Б. 2001 года рождения, жители Алматинской области. С ними девушка познакомилась на улице в день своей пропажи. В ходе проведении оперативно-розыскных и следственных мероприятий подозреваемые дали признательные показания в убийстве гр. Е. и показали место захоронения ее тела – недалеко от Капшагайского водохранилища», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Пытаясь скрыть следы преступления, подозреваемые сожгли тело девушки.

Дальнейшее расследование преступления, согласно принципу территориальности, будет осуществлять ДП Алматинской области.