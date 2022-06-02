Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Пропавшую девушку нашли убитой в Алматинской области

    2 Июня 2022, 16:34

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Без вести пропавшую 17-летнюю девушку убили, а ее тело сожгли в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Девушка 2005 года рождения пропала 24 мая этого года. В полицию с заявлением ее мать обратилась 27 мая. Далее созданная следственно-оперативная группа установила круг лиц, возможно, причастных к ее исчезновению. Это – граждане К. 1992 года рождения и Б. 2001 года рождения, жители Алматинской области. С ними девушка познакомилась на улице в день своей пропажи. В ходе проведении оперативно-розыскных и следственных мероприятий подозреваемые дали признательные показания в убийстве гр. Е. и показали место захоронения ее тела – недалеко от Капшагайского водохранилища», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

    Назначена судебно-медицинская экспертиза. Пытаясь скрыть следы преступления, подозреваемые сожгли тело девушки.

    Дальнейшее расследование преступления, согласно принципу территориальности, будет осуществлять ДП Алматинской области.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Борьба с преступностью Происшествия Криминал Конаев
    Новости по теме
    Новости по теме
    Подросток утонул в Мангистауской области во время отдыха с одноклассниками
    166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии
    Под Неаполем может проснуться супервулкан Флегрейские поля
    Батискаф, осуществляющий погружения к месту гибели «Титаника», пропал в Атлантике
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске