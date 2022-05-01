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    Пропавших рыбаков ищут с помощью вертолета в Каспийском море

    1 Мая 2022, 23:29

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Пропавших рыбаков ищут 17 спасателей, волонтеры и родственники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС Мангистауской области.

    «В ночь на 30 апреля гражданин РК 1994 года рождения и гражданин Узбекистана 1983 года рождения на металлической лодке вышли в море для рыбной ловли и до сих пор не вернулись.

    На побережье Каспийского моря в районе села Акшукур к поискам приступили 17 спасателей на трех плавсредствах. Задействован малый сторожевой корабль «Орал» с военнослужащими войсковой части 29011 ВМС РК.

    Также спасатели осуществляют поиск пропавших рыбаков с воздуха на вертолете Ми-870 АО «Казавиаспас» МЧС РК, на борту которого находятся четыре сотрудника и один родственник», - сообщил заместитель начальника ДЧС Мангистауской области, подполковник Бекболат Абдикадыров.

    Ранее сообщалось о том, что рыбаки пропали в пойме реки Иртыш в Павлодарской области. Позже спасатели нашли их живыми.

    Фото: пресс-служба ДЧС Мангистауской области

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Происшествия Мангистауская область Регионы Казахстана МЧС ДЧС Каспийское море
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