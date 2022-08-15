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    • Пропавшего в ВКО ребенка нашли – Министерство внутренних дел РК

    15 Августа 2022 17:57

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Пропавший мальчик найдет сотрудниками СОБР в ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

    Мальчика в ВКО нашли. Ребенок жив и здоров. Его обнаружил сотрудник СОБР», - говорится в публикации пресс-службы МВД РК.

    Ранее сообщалось, что поиски пропавшего мальчика ведут свыше 550 человек в ВКО.

    Вот так нашли и вытащили мальчика из ямы.

    В целом о ситуации рассказал начальник ДП Восточно-Казахстанской области Серик Джунисбеков.

    Фото: t.me/POLICE_of_KZ
    #Восточно-Казахстанская область #Происшествия #Видео #МВД РК
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