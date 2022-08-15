Пропавшего в ВКО ребенка нашли – Министерство внутренних дел РК

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Пропавший мальчик найдет сотрудниками СОБР в ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Мальчика в ВКО нашли. Ребенок жив и здоров. Его обнаружил сотрудник СОБР», - говорится в публикации пресс-службы МВД РК.

Ранее сообщалось, что поиски пропавшего мальчика ведут свыше 550 человек в ВКО.

Вот так нашли и вытащили мальчика из ямы.

В целом о ситуации рассказал начальник ДП Восточно-Казахстанской области Серик Джунисбеков.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ