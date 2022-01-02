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    Пропавшего девять лет назад молодого человека нашли в Туркестанской области

    2 Января 2022, 07:43

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Пропавшего в 2012 году молодого человека нашли полицейские Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    В 2012 году в отдел полиции Тулькубасского района обратилось руководство детского дома города Арысь о том, что из летнего лагеря без вести пропал 15-летний воспитанник.

    Стражи порядка сразу же зарегистрировали факт пропажи несовершеннолетнего и оперативно приступили к розыску подростка. Полицейские тщательно прочесали территорию лагеря и близлежащие места. Однако, поисковые мероприятия не увенчались успехом.

    Спустя 9 лет, в текущем году оперативники нашли пропавшего без вести.

    «Сотрудники Управления криминальной полиции установили, что пропавший много лет назад молодой человек находится в Келесском районе, где пасет домашний скот. Пропавшему парню сейчас 24 года. Стражи порядка доставили его в отдел полиции, где с ним побеседовали психологи.

    Как выяснилось, молодой человек добровольно ушел и захотел жить как взрослый. Он работал наемным пастухом и пас скотину», - сообщили в пресс-службе департамента.


    Полицейские нашли и родственников пропавшего парня. Также они связались с воспитателем детского дома, который обратился с заявлением о пропаже ребенка.

    Брат молодого человека и воспитатели детского дома выразили огромную благодарность полицейским, которые благополучно нашли без вести пропавшего и вернули домой к семье.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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