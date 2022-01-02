Пропавшего девять лет назад молодого человека нашли в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Пропавшего в 2012 году молодого человека нашли полицейские Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

В 2012 году в отдел полиции Тулькубасского района обратилось руководство детского дома города Арысь о том, что из летнего лагеря без вести пропал 15-летний воспитанник.

Стражи порядка сразу же зарегистрировали факт пропажи несовершеннолетнего и оперативно приступили к розыску подростка. Полицейские тщательно прочесали территорию лагеря и близлежащие места. Однако, поисковые мероприятия не увенчались успехом.

Спустя 9 лет, в текущем году оперативники нашли пропавшего без вести.

«Сотрудники Управления криминальной полиции установили, что пропавший много лет назад молодой человек находится в Келесском районе, где пасет домашний скот. Пропавшему парню сейчас 24 года. Стражи порядка доставили его в отдел полиции, где с ним побеседовали психологи.

Как выяснилось, молодой человек добровольно ушел и захотел жить как взрослый. Он работал наемным пастухом и пас скотину», - сообщили в пресс-службе департамента.





Полицейские нашли и родственников пропавшего парня. Также они связались с воспитателем детского дома, который обратился с заявлением о пропаже ребенка.

Брат молодого человека и воспитатели детского дома выразили огромную благодарность полицейским, которые благополучно нашли без вести пропавшего и вернули домой к семье.



