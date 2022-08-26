Промышленность Бельгии столкнулась с высокими ценами на энергию

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Бельгийская промышленность испытывает давление высоких цен на энергоносители. Из-за высоких счетов некоторые предприятия вынуждены сократить либо приостановить производство, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Общественное телевидение Фламандского региона Бельгии VRT сообщило, что бельгийская промышленность начинает испытывать сложности из-за беспрецедентного энергетического кризиса.

Например, завод по производству нержавеющей стали «Aperam» в г.Генке временно закрылся из-за цен на энергоносители.

«Сегодня мы сталкиваемся со счетами за электроэнергию, которые в 10-15 раз больше, чем в обычное время», - сказал VRT генеральный директор завода Бернард Халлеманс.

«Мы следим за ситуацией ежедневно и должны постоянно думать, есть ли смысл продолжать наше производство» - отметил производитель. Пока руководство приняло решение не запускать металлургический завод, на котором работает более 1200 человек, после летнего перерыва.

На данный момент цена на электроэнергию в Бельгии превысила отметку в 700 евро за мегаватт-час, а стоимость мегаватт-часа, производимого на основе природного газа составила более 321 евро, что на 10 процентов выше цены предыдущего дня.

«Для нас это новое явление: так много скачков цен раньше не было», — сказал энергетический трейдер Матиас Детреммери. По словам энерготрейдера, обычная цена на электроэнергию в данное время года составляет в среднем около 55 евро за мегаватт-час, а «в наиболее дорогой год — около 70 евро». Теперь это число в десять раз больше.

Временный простой, очевидно, имеет последствия для персонала: «Некоторые сотрудники в настоящее время вынуждены оставаться дома из-за экономической безработицы. И если ситуация не изменится, она будет только ухудшаться». Портфель заказов «Aperam» все еще полон на ближайшие месяцы, но он очень быстро заканчивается», - заключил Б.Халлеманс.

Генеральный директор бельгийского завода с сожалением отмечает, что предприятие вытесняется с рынка из-за высоких цен на энергоносители.

«При нынешних ценах на энергоносители мы уже не конкурентоспособны как по отношению к импорту, так и по отношению к ряду других европейских игроков из стран, где цены на энергоносители ниже», - сказал представитель завода.

Поэтому руководитель предприятия надеется, что на европейском уровне будут предприняты инициативы, которые вернут цены на энергию в соответствие и доведут цены до приемлемого уровня по сравнению со стоимостью энергии в других странах мира.

Такая же ситуация складывается у производителя удобрений «Yara», передает бельгийский телеканал.

Норвежская компания закроет производство на своем заводе в местности Тертре (юго-запад Бельгии) с середины сентября. Резкий рост цен на газ делает производство уже невыгодным. Ранее компания уже временно закрывала заводы в Италии и Франции. Последует сокращение производства в Бельгии и Нидерландах.

Малые и средние предприятия Бельгии также испытывают трудности в связи с новыми счетами за электроэнергию.

К примеру, мебельный и покрасочный цех «Kempa» в местности Херенталсе.

«Наш счет за газ изменится с фиксированной на переменную ставку со следующего месяца», говорит Шанталь Гертс из предприятия Kempische. «Конкретно это означает, что наши затраты на природный газ вырастут в восемь раз. К счастью, мы всегда обеспечивали хороший финансовый буфер. Пока все идет хорошо, но это не может продолжаться долго» - сказал бизнесмен.

Это означает, что компании придется пересмотреть и скорректировать свои продажные цены, «поскольку такое увеличение затрат, очевидно, не учитывается в ценах, которые установлены в настоящее время».

Федерация крупных промышленных потребителей энергии Бельгии «Febeliec» также выразила опасения в начале этой недели по поводу резкого роста цен на энергоносители.

Председатель федерации «Febeliec» Питер Клаес просит правительство вмешаться, поскольку бельгийские компании испытывают значительное давление из-за высоких цен.





Фото: www.vrt.be