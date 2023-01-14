Промоутер Том Леффлер раскрыл планы Геннадия Головкина

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO Геннадия Головкина, отметил, что GGG с возрастом стал намного более привлекательным вариантом для других бойцов, которые вряд ли осмелились бы сразиться с ним в его лучшие годы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Также Том напомнил, что казахстанский боксер намерен продолжать карьеру и, вероятнее всего, в следующем бою встретится с обязательным претендентом. Таковыми для него являются Эскива Фалькао из Бразилии и кубинец Эрисланди Лара.

«Геннадий — все еще чемпион в среднем дивизионе. Он по-прежнему владеет титулами в этом весе, и я ожидаю, что в следующем бою он проведет титульную защиту. Сейчас делать ему бои стало намного легче по сравнению с прежними временами, когда он выступал на HBO. Тогда многие боксеры буквально освобождали титулы чемпиона мира, чтобы не драться с ним. Это был беспрецедентный случай. Забавно, что теперь, когда Геннадию скоро стукнет 41, все вдруг начали бросать ему вызовы. Но я могу с уверенностью сказать, что его сила удара никуда не делась», — предупредил потенциальных оппонентов GGG Леффлер.



