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    Промоутер Головкина рассказал о реакции на его бой с «суперчемпионом» в Японии

    2 Апреля 2022, 10:21

    НУР-СУЛТАН.К АЗИНФОРМ - Промоутер Том Леффлер, работающий с чемпионом мира IBF/IBO в среднем весе Геннадием Головкиным, подтвердил, что бой GGG с обладателем титула WBA Super Риотой Муратой в Японии вызывает огромный интерес местных СМИ и любителей бокса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Поединок Головкин — Мурата состоится 9 апреля в Сайтаме. На днях Головкин вместе со своей командой прибыл в Токио, где проведет карантин и оставшееся до боя время.

    «Здесь это определенно огромное событие. Многие журналисты и фанаты ждали, чтобы поприветствовать Геннадия в аэропорту во время его прибытия», — написал Леффлер в Твиттере.

    Фото:sports.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Головкин Бокс
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