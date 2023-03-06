Промежуточный отчет БДИПЧ ОБСЕ по предстоящим выборам прокомментировали в МИД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Миссия наблюдателей БДИПЧ анализирует условия организации выборных процессов и их соответствие международным стандартам. Об этом заявил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«3 марта 2023 года Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ опубликовало промежуточный отчет Миссии по наблюдению за предстоящими выборами в Парламент РК. Миссия наблюдателей БДИПЧ анализирует условия организации выборных процессов и их соответствие международным стандартам. В текущем отчете эксперты положительно оценили реализованную в Казахстане реформу избирательной системы, подчеркнув, что некоторые её положения отвечают предыдущим рекомендациям БДИПЧ. В частности, это снижение избирательного порога, введение полностью избираемого путём прямого голосования Мажилиса, а также смягчение требований к регистрации партий», - сказал Айбек Смадияров.

Кроме того, как отметил представитель внешнеполитического ведомства, в отчете положительно оценивается работа ЦИК по организации выборов и отмечается оживленная предвыборная кампания, особенно в Интернете и в одномандатных избирательных округах с большим количеством кандидатов.

«Более подробно с отчетом можно ознакомиться на сайте ОБСЕ. В случае возникновения вопросов по организации самого избирательного процесса, просим адресовать их непосредственно в ЦИК», - добавил Айбек Смадиров.



