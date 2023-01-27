Промежуточные итоги январского ЕНТ: тестирование сдали около 57 тысяч человек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Около 57 тысяч человек сдали тестирование с момента старта январского ЕНТ. Из них 74% выпускников прошли тестирование на казахском языке, 25% – на русском, 37 человек – на английском языке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на . Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали около 78% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 70 баллов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования.

«Завершилась третья неделя тестирования, которое продлится до 10 февраля. Все проходит в штатном режиме. Напомню, всего на участие в январском Едином национальном тестировании принято около 125 тысяч заявлений. На данный момент наибольшее количество тестируемых, то есть 19%, сдали комбинацию предметов «Математика-Физика». 18% сдающих выбрали комбинацию «Биология-Химия», 10% - творческий экзамен. А новую комбинацию «Математика-Информатика», необходимую для поступления на IT-направления, выбрали 9% участников ЕНТ», – отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Создаются условия для комфортной сдачи тестирования абитуриентами, в том числе для поступающих с особыми образовательными потребностями. Для них время сдачи ЕНТ продлено на 40 минут. Кроме того, были разработаны вопросы без схем и диаграмм. Благодаря принятым мерам в январском ЕНТ приняли участие 93 абитуриента с особыми образовательными потребностями.

На сегодняшний день возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 36 абитуриентов. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 57 человек, их результаты также аннулированы. Подставных лиц не было выявлено.

На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.



