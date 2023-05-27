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    Промежуточные итоги ЕНТ подвели в Казахстане

    27 Мая 2023, 01:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пороговый балл преодолели 76% абитуриентов, а средний балл составил 68, передает МИА «Казинформ».

    По данным Национального Центра тестирования РК, 70% абитуриентов сдали тест на казахском, 30% – на русском, 50 человек – на английском языке.

    Участие приняли 108 выпускников с особыми образовательными потребностями.

    50 человек не смогли сдать ЕНТ из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов. 39 школьников удалены с теста за нарушение правил.

    До 31 октября будет проводиться анализ видеозаписей с экзамена. Если у абитуриента есть жалобы, он может подать на апелляцию в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат об успешном прохождении экзамена будет доступен в Личном кабинете после принятия решения об апелляции.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    ЕНТ школа
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