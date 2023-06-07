Прокуроры вернули государству налогов на 8 миллиардов тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Прокуратура Алматы выявила факт занижения налогов ТОО «KAZ Minerals Aktogay», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

«Установлено, что данным налогоплательщиком ежегодно выплачиваются дивиденды холдинговой компании KAZ Minerals Aktogay Finance Limited. Согласно требованиям налогового законодательства доходы от прироста стоимости, дивиденды, вознаграждения, роялти подлежат налогообложению у источника выплаты по ставке 15%. Однако изучение налоговой отчетности показало, что ТОО ежегодно в период с 2018 по 2022 годы выплачивало вознаграждение в отношении нерезидента с удержанием налога по ставке 10%, вместо требуемых 15%», - говорится в сообщении Генпрокуратуры. По требованию прокуратуры налоговым органом проведена проверка в деятельности ТОО по вопросу правильности исчисления и уплаты корпоративного подоходного налога. Указанные факты нашли подтверждение, поэтому произведено доначисление налогов в размере 8,2 млрд тенге. Налогоплательщиком указанная сумма уплачена в доход государства в полном объеме. Интересы государства защищены.