Прокурор Туркестанской области скончался на рабочем месте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прокурор Туркестанской области Марат Алиханов скончался на рабочем месте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию о смерти подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.

На должность прокурора Туркестанской области Марат Алиханов был назначен 19 февраля 2020 года.

Марат Тлеукабылович Алиханов родился в 1965 году в городе Есиль Целиноградской области. Окончил факультет правоведения Карагандинского государственного университета имени Е. Букетова.

Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 1989 году с должности стажера-следователя прокуратуры Актюбинска. Имел большой опыт работы в прокуратуре, в том числе на руководящих должностях. Работал в Генеральной прокуратуре РК, Комитете по правовой статистике и специальным учетам, а также в управлении правоохранительных органов Акмолинской области, занимал должность главного транспортного прокурора.

Ранее работал первым заместителем прокурора Павлодарской области.

Опыт работы в органах прокуратуры более 26 лет.

За успехи, достигнутые в обеспечении законности и общественного порядка, Указом Главы государства награжден орденом «Айбын» ІІ степени и юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл», «Казакстан Конституциясына 10 жыл».



