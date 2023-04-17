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    Прокуратурой Жетысуской области отменены закупки на 2,6 млрд тенге

    17 Апреля 2023, 16:43

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Прокуратурой Жетысуской области отменены закупки на сумму 2,6 млрд тенге, также предотвращено проведение закупок из одного источника на сумму 85 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Основными нарушениями допущенных со стороны госорганов являлись факты завышения квалификационных требований, проведения работ без экспертиз (где она была обязательна), указание наименования закупаемых товаров и т.д.

    За вышеуказанные нарушения 36 должностных лиц госорганов привлечены к адмответственности на 5,7 млн тенге (полностью оплачены). К дисциплинарной ответственности привлечено 7 должностных лиц.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Генпрокуратура Жетысуская область
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