Прокуратурой Жетысуской области отменены закупки на 2,6 млрд тенге

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Прокуратурой Жетысуской области отменены закупки на сумму 2,6 млрд тенге, также предотвращено проведение закупок из одного источника на сумму 85 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Основными нарушениями допущенных со стороны госорганов являлись факты завышения квалификационных требований, проведения работ без экспертиз (где она была обязательна), указание наименования закупаемых товаров и т.д.

За вышеуказанные нарушения 36 должностных лиц госорганов привлечены к адмответственности на 5,7 млн тенге (полностью оплачены). К дисциплинарной ответственности привлечено 7 должностных лиц.