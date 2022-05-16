Прокуратурой защищены права 1,5 тыс. костанайских предпринимателей

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В рамках поручений Главы государства об объявлении моратория на проверки субъектов малого и микропредпринимательства в Костанайской области в круглосуточном режиме функционирует мобильная группа органов прокуратуры по защите бизнеса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В первом квартале 2022 года в мобильные группы обратились 111 предпринимателей, по которым органами прокуратуры области внесено 110 актов надзора, отменено 70 постановлений о наложении административных штрафов на 1,7 млн тенге, вынесено 3 постановления об отмене незаконно наложенных запретительно-ограничительных мер, отменено либо изменено 7 актов государственных органов. К дисциплинарной ответственности привлечены 16 должностных лиц и защищены права свыше 1,5 тыс. субъектов бизнеса», - сообщили в региональном ведомстве.

К примеру, при проведении анализа в сфере госзакупок прокуратурой города Рудного установлено, что государственными учреждениями города в технической спецификации указаны требования, не предусмотренные действующим законодательством. По результатам рассмотрения акта надзора конкурс отменен, а нарушения устранены.

В ведомстве поясняют, что органы прокуратуры могут отменять незаконно наложенные меры ограничительного характера путем вынесения постановления, которое подлежит обязательному исполнению уполномоченным органом или должностным лицом.

Процедура обжалования акта надзора не приостанавливает его действия, а неисполнение, напротив, предусматривает административную ответственность в соответствии со статьей 664-1 Кодекса об административных правонарушениях.

«Новая компетенция стала действенным инструментом прокурора в работе по защите прав бизнеса. Так, в марте 2022 года в прокуратуру города Костанай поступило коллективное обращение работников предприятия, которым свыше двух месяцев не выплачивали заработную плату в размере 5 млн тенге по причине незаконной блокировки счетов предприятия. В нарушение статьи 118 Налогового кодекса после подачи ТОО жалобы в суд, налоговым органом аресты на счета не сняты. Прокуратурой города Костанай незаконный арест отменен, а заработная плата работникам ТОО выплачена в полном объеме»,- отметили в прокуратуре.

В случае нарушения прав предпринимателей, можно обращаться напрямую к прокурорам по номеру 115.