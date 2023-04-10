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    Прокуратура взяла на контроль корректировку начислений за электроэнергию в Астане

    10 Апреля 2023, 09:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичная прокуратура возвращает деньги потребителям за необоснованно высокие счета за электроэнергию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

    «В текущем году в социальных сетях участились публикации о выставлении жителям столицы завышенных счетов за электричество. Данный вопрос был предметом обсуждения на площадке прокуратуры города с участием уполномоченных органов, акимата и услугодателей (АО «Астана-РЭК» и ТОО «Астанаэнергосбыт»). Установлено, что из-за ненадлежащей организации приема-передачи данных от энергоснабжащей организации некорректно начислялись объемы потребленной электроэнергии. Многим астанчанам производилось среднесуточное начисление объемов. Тем самым нарушались требования ст.488 Гражданского кодекса о проведении оплаты энергии за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с показателями приборов учета», - сообщили в Генпрокуратуре.

    В результате жителям города приходили огромные счета. Чтобы разобраться граждане вынуждены «обивать пороги» АО «Астана-РЭК» и ТОО «Астанаэнергосбыт».

    «Учитывая нарушение прав неограниченного круга лиц, прокуратурой города через Генеральную прокуратуру в Комитет по регулированию естественной монополий внесен акт надзора. Уполномоченному органу необходимо рассмотреть вопрос о проведении проверки субъектов, допустивших необоснованное начисление за электроэнергию. При выявлении нарушений принять предусмотренные законом меры реагирования. В настоящее время АО «Астана-РЭК» произвело перераспределение объемов электроэнергии нескольким десяткам тысяч абонентов. Работа по корректировке начислений продолжается и контролируется прокуратурой. Также сообщаем, что при нарушении прав потребителей в части завышенных счетов за электричество граждане и организации могут самостоятельно обращаться в городской департамент по регулированию естественных монополий», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Энергетика Астана Генпрокуратура
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