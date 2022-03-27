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    Прокуратура СКО: возросло число трудовых конфликтов

    27 Марта 2022, 15:15

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Прокурор Северо-Казахстанской области Багбан Таймбетов обратился к жителям региона с призывом не поддаваться провокациям и не участвовать в незаконных забастовках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В обращении Б.Таймбетов отметил, что в последнее время участились трудовые конфликты на предприятиях области, нередко они переходят в стихийные забастовки.

    «В целях удовлетворения социально-экономических и профессиональных требований, работники вправе объявить забастовку. Однако для этого необходимо пройти этапы примирительных процедур, иначе забастовка будет признана незаконной. За принуждение и призывы к продолжению участия в забастовке, признанной судом незаконной, предусмотрена уголовная ответственность с лишением свободы на срок до трех лет. Призываем граждан неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных забастовках. Правоохранительные органы будут пересекать любые правонарушения, посягающие на установленный порядок, общественную безопасность, и принимать предусмотренные законом меры по их недопущению», - сказал прокурор области.

    В надзорном органе объяснили порядок рассмотрения коллективных трудовых споров. Регулируются они Трудовым кодексом.

    Работодатель в течение трех рабочих дней обязан рассмотреть выдвинутые работником требования и принять меры для их разрешения. Если это невозможно, в письменном виде довести до работников свои предложения. В дальнейшем спор должен разрешаться в примирительной комиссии - создается совместным решением сторон на паритетных началах. При этом ни одна из сторон не вправе уклоняться от участия в примирительных процедурах.

    Если достичь соглашения не удалось, то работа комиссии прекращается и создается трудовой арбитраж с привлечением государственного инспектора труда. Решение трудового арбитража принимается не позднее семи рабочих дней простым большинством членов арбитража и является обязательным для исполнения. По нерегулированным необходимо обращаться в суды.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Права человека Генпрокуратура Минтруда РК
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