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    Прокуратура подала в суд на застройщика крупного ЖК в Алматы

    14 Мая 2022, 15:43

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Прокуратура Алматы обратилась в суд после жалоб жителей Бостандыкского района, которые утверждали, что строительство нового жилого комплекса не соответствует необходимым требованиям к застройке, передает МИА «Казинформ».

    Застройщиком жилого комплекса по адресу: улица Сатпаева 26/4 является ТОО «Bi RealtyAlmaty». Жители выражали недовольство уплотненной застройкой на данном участке, а также нехваткой парков, социальных объектов и парковочных мест.

    Надзорный орган провел анализ соблюдения архитектурных норм при строительстве ЖК. Прокуроры установили, что плотность населения и застройки объекта превышает предельно допустимые параметры строительных норм, а также не учтена существующая нагрузка на соцобъекты образования.

    «В радиусе данного объекта существует дефицит детских садов и общеобразовательных школ на 2 274 места. Даже при том, что застройщик взял на себя обязательство по строительству школы на 900 мест, нехватка будет составлять 1 374 места», – уточнили в надзорном ведомстве.

    Кроме того, установлены и другие нарушения строительных норм и правил.

    «Учитывая это, прокуратура Бостандыкского района подала исковое заявление в суд о признании действий Управления городского планирования и урбанистики Алматы по согласованию эскизного проекта незаконными», – проинформировали в прокуратуре.

    В ведомстве заявили, что концепцию строительства данного объекта необходимо пересмотреть с учетом пожелания жителей микрорайона.

    Работа в данном направлении продолжается, заверили в прокуратуре.

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    Алматы Строительство Жилье
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