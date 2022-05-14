Прокуратура подала в суд на застройщика крупного ЖК в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Прокуратура Алматы обратилась в суд после жалоб жителей Бостандыкского района, которые утверждали, что строительство нового жилого комплекса не соответствует необходимым требованиям к застройке, передает МИА «Казинформ».

Застройщиком жилого комплекса по адресу: улица Сатпаева 26/4 является ТОО «Bi RealtyAlmaty». Жители выражали недовольство уплотненной застройкой на данном участке, а также нехваткой парков, социальных объектов и парковочных мест.

Надзорный орган провел анализ соблюдения архитектурных норм при строительстве ЖК. Прокуроры установили, что плотность населения и застройки объекта превышает предельно допустимые параметры строительных норм, а также не учтена существующая нагрузка на соцобъекты образования.

«В радиусе данного объекта существует дефицит детских садов и общеобразовательных школ на 2 274 места. Даже при том, что застройщик взял на себя обязательство по строительству школы на 900 мест, нехватка будет составлять 1 374 места», – уточнили в надзорном ведомстве.

Кроме того, установлены и другие нарушения строительных норм и правил.

«Учитывая это, прокуратура Бостандыкского района подала исковое заявление в суд о признании действий Управления городского планирования и урбанистики Алматы по согласованию эскизного проекта незаконными», – проинформировали в прокуратуре.

В ведомстве заявили, что концепцию строительства данного объекта необходимо пересмотреть с учетом пожелания жителей микрорайона.

Работа в данном направлении продолжается, заверили в прокуратуре.