Прокуратура ответила на 500 жалоб жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Прокуратура Северо-Казахстанской области проанализировала более 500 обращений жителей региона, которые поступили во время проведения акции «Караван закона», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы надзорного органа, североказахстанцы обращались не только за правовой помощью, но и с проблемами благоустройства, развития жилищно-коммунального хозяйства, социальной инфраструктуры, для решения которых необходимо дополнительное финансирование.

Жители села Ленинградское Акжарского района пожаловались на то, что не дождались обещанного в этом году ремонта внутрипоселковых дорог. В прокуратуре сообщили, что подали иск в суд о признании подрядчика недобросовестным участником госзакупок. Работы по укладке асфальта в поселке проведут в следующем году.

Бюджетная комиссия рассмотрит вопрос о выделении средств на ремонт улиц в селах Архангельское и Бугровое Кызылжарского района. Речь идет о 150 млн и 63 млн тенге, соответственно.

Наболевший вопрос для жителей Бескольского сельского округа Кызылжарского района – стихийная свалка мусора. В прокуратуре сообщили, что разработана проектно-сметная документация на 170 млн тенге.

«Мусор, накопившийся за пределами отведенного участка полигона, будет перемещен на новый полигон. В 2022 году из районного бюджета выделено 7,9 млн тенге на мероприятия по восстановлению окружающей среды», - проинформировали в надзорном органе.

Многострадальную улицу Заводскую в Петропавловске обещают привести в надлежащий вид тоже в следующем году. Запланировали ямочный ремонт.

Для некоторых сел актуальна проблема освещения улиц. В Архангельском сельском округе из 140 фонарей почти треть не работает. В прокуратуре заверили, что местные власти запланировали на следующий год средства в районном бюджете на замену фонарей.

В селе Петерфельд Кызылжарского района тоже в следующем году завершат установку освещения. В этом же населенном пункте требуется строительство разводящих сетей. 100 млн тенге на эти цели должны выделить из республиканского бюджета в 2023 году.



