Прокуратура отменила 272 незаконные проверки бизнеса в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В прокуратуре Атырауской области прошла встреча с представителями региональной палаты предпринимателей региона НПП «Атамекен». На встрече были обсуждены проблемные вопросы в сфере предпринимательской деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил прокурор области Халидулла Дауешов, для защиты прав предпринимателей созданные при органах прокуратуры мобильные группы незамедлительно реагируют на поступившие сообщения.

«С начала года по сообщениям на телефоны доверия мобильных групп жалобам рассмотрены и уже отменены 272 незаконные проверки, два административных протокола признаны незаконными», - заявил глава надзорного ведомства. Разговор на встрече шел и о барьерах на пути развития бизнеса. Уполномоченными органами субъектам предпринимательства необоснованно отказывалось в утверждении архитектурно-планировочных заданий и технических условий для начала строительных работ. При передаче госимущества в аренду незаконно увеличивалась его стоимость, предприниматели, занимающиеся на территории города пассажирскими перевозками, принуждались к бесплатном перевозкам различных групп населения. Компенсации из бюджета они не получали. «Мерами прокурорского реагирования такая практика была прекращена, руководство соответствующих госучреждений привлечено к ответственности. Ведется работа по возврату субъектам предпринимательства излишних начисленных средств, а также прорабатывается вопрос об урегулировании перевозок, чтобы бизнесмены не терпели необоснованные убытки»,- сказал прокурор области Халидулла Дауешов.