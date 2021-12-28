Производство рыбы снизилось вдвое в 2021 году в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За январь–ноябрь 2021 года в стране произвели 12,3 тыс. тонн приготовленной или консервированной другим способом рыбы, икры и ее заменителей — на 52,8% меньше, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.

Наибольшие объёмы выпуска пришлись на Атыраускую область: 4 тыс. тонн, что, однако, сразу на 76,6% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Освоить лимит по вылову рыбы атырауские рыбаки не смогли, сообщает Хабар24. Причиной тому стало обмеление реки Жайык. Дноуглубительные работы не дали ожидаемых результатов. Рыбаки оказались в крайне затруднительном положении: в этом году 17 промысловых предприятий едва смогли освоить 20% от разрешённого объёма вылова рыбы в осенний период.

Среди регионов с наибольшими объёмами производства в секторе в текущем году также оказались Туркестанская (2,7 тыс. тонн) и Западно-Казахстанская (2,6 тыс. тонн) области.

Заметим: за полный 2020 год производство в стране выросло на 5,8% за год, до 11,6 тыс. тонн.

По итогам десяти месяцев текущего года местные компании обеспечили спрос на рыбу, ракообразных и моллюсков на 53,5%, против 68,4% годом ранее.

Доля импорта составила 46,5%. В страну завезли 40,5 тыс. тонн рыбы — на 8,2% больше, чем в прошлом году. В то же время производство в соответствующем периоде упало сразу на 42,6% за год, до 46,6 тыс. тонн.

На внутреннем рынке в итоге реализовали 68,4 тыс. тонн рыбы — на 30,3% меньше, чем годом ранее.

По итогам ноября текущего года рыба и морепродукты в магазинах и на базарах РК подорожали на 8,8% за год.

В региональном разрезе заметнее всего — сразу на 12,7% — выросли цены в Мангистауской области. Заметное удорожание также зафиксировано в столице (на 12,2%) и в Северо-Казахстанской области (на 12,1%).

В ноябре килограмм скумбрии холодного копчения можно было приобрести в розничных точках продаж за 2,4 тыс. тг, килограмм солёной сельди — за 1,1 тыс. тг, банку шпротов в масле весом в 240 граммов — за 640 тг.