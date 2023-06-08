Производство продуктов питания растет опережающими темпами в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане прогнозируют рост производства продуктов питания до более 7 млрд долларов США к 2024 году. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, выступая на панельной сессии Международного форума Астана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По результатам 2022 года объем производства продуктов питания вырос у нас практически на 4% и достиг 6,5 млрд долларов США. Прогнозируемый рост производства к 2024 году мы ожидаем, что превысит 7 млрд долларов США», - сказал Ербол Карашукеев.

По словам главы Минсельхоза, в Казахстане ожидается ежегодный рост производства в этом сегменте на 5-6 процентов.

«Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства у нас рос, он был равен в прошлом году 7%. Практически 2 млрд долларов США было вложено в основной капитал сельского хозяйства. Четыре месяца этого года показали, что динамика сохраняется. У нас за четыре месяца больше 25% роста инвестиций в основной капитал. Как результат, производство продуктов питания тоже опережающими темпами растет. По итогам года на 15,7% выросло именно производство продуктов питания», - уточнил Ербол Карашукеев.