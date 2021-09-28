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    Производство моторного топлива запустят в Туркестанской области в 2022 году

    28 Сентября 2021, 12:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев рассказал о ходе реализации индустриальных проектов в сфере топливно-энергетического комплекса в Туркестанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Он сообщил, что в регионе реализовываются два проекта на сумму 105 млрд тенге.

    «До конца текущего года планируется завершение проекта по производству нефтепродуктов. Вместе с тем, в 2022 году планируется реализация завода по производству моторного топлива и нефтехимических продуктов. По итогам реализации данных проектов будет создано более 400 новых рабочих мест», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

    Ранее, министр озвучил сроки запуска завода по производству нефтехимических реагентов, монтажной пены, минеральной ваты, а также переработки попутного газа в Актюбинской области. По его словам, это произойдет до конца текущего года.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Инвестпроекты Туркестанская область Промышленность Экономика МИИР РК
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