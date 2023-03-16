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    Производство кокаина в мире достигло рекордной отметки

    16 Марта 2023, 19:20

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Производство кокаина в мире достигло рекордного уровня - спрос на наркотик восстановился после карантина, введенного из-за коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Управление ООН по наркотикам и преступности заявило, что выращивание коки, из листьев которой делается наркотик, выросло на 35% в период с 2021 по 2022 год до рекордной отметки.

    Полученные данные свидетельствуют о том, что в Западной и Центральной Африке появились новые центры контрабанды наркотиков.

    В отчете управления также говорится, что наркоторговцы стали чаще использовать международные почтовые службы для доставки наркотиков потребителям.

    Европа и Северная Америка являются крупнейшими рынками сбыта кокаина, за ними следуют Южная и Центральная Америка и страны Карибского бассейна.

    Африка и Азия являются новыми рынка для сбыта, которые имеют потенциал для расширения.

    В отчете говорится, что увеличение производства связано с расширением выращивания кокаинового куста, а также улучшения переработки коки в порошкообразный кокаин.

    «Роль Африки, особенно Западной и Центральной Африки, в качестве транзитной зоны для кокаина, направляющегося на рынки Европы, существенно возросла с 2019 года. Количество изъятий крупных партий наркотиков достигло рекордного уровня в 2021 году», - пишут авторы отчета.

    Они также пришли к выводу, что вспышка коронавирусной инфекции оказала «подрывное» влияние на рынки наркотиков, поскольку международные поездки были резко сокращены. Спрос на кокаин резко упал, поскольку ночные клубы и бары были закрыты во время пандемии.

    «Однако самые последние данные свидетельствуют о том, что этот спад мало повлиял на долгосрочные тенденции», — говорится в отчете. - Глобальные поставки кокаина находятся на рекордном уровне».

    В отчете говорится, что в Великобритании наблюдается «значительный рост» изъятий кокаина в «срочных посылках и почтовых отправлениях».

    Колумбия по-прежнему доминирует в плане контрабанды наркотиков.

    Потребление наркотиков в Австралии достигло пика в середине 2020 года, в следующем году упало на 50%, но вновь выросло в последние несколько месяцев 2021 года.

    Употребление крэк-кокаина имеет тенденцию к росту в ряде западноевропейских стран, включая Великобританию, Бельгию, Францию и Испанию.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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